Découvrez la date de versement et le montant de la prime de Noël 2022

Cette année, ce sont 2,3 millions de Français qui vont pouvoir bénéficier la prime de Noël, cette aide du gouvernement versée aux foyers les plus modestes.

La prime de Noël est attendue par beaucoup de Français, en particulier cette année avec les nombreuses difficultés économiques qui sévissent actuellement.

Sur son site, le Service-Public précise les conditions pour pouvoir toucher cette prime de Noël. Les bénéficiaires de minimas sociaux sont concernés, comme le Revenu de solidarité active (RSA), l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) et l’Allocation équivalent retraite (AER).

Aucune démarche auprès de la Caisse d'allocations familiales (Caf), de la Mutualité agricole sociale (MAS), ou de Pôle Emploi n'est nécessaire.

La prime de Noël, un montant qui varie selon la composition du foyer

Le montant de cette aide s’élève à 152,45 euros et peut varier selon la composition du foyer, comme précisé par le site du gouvernement.

- Personne isolée : 152,45 €

- 2 personnes (isolée avec 1 enfant ou couple sans enfant) : 228,67 €

- 3 personnes (isolée avec 2 enfants ou couple avec 1 enfant) : 274,41 €

- 4 personnes : isolée avec 3 enfants : 335,39 € / couple avec 2 enfants : 320,14 €

- 5 personnes : isolée avec 4 enfants : 396,37 € / couple avec 3 enfants : 381,12 €

- 6 personnes : isolée avec 5 enfants : 457,35 € / couple avec 4 enfants : 442,10 €

- Par personne supplémentaire : 60,98 €

Le versement sera effectué par la Caf et la MAS dès le 15 décembre et quelques jours plus tard pour Pôle Emploi. Cette aide nécessaire « traduit l’engagement du gouvernement à soutenir le pouvoir d’achat des foyers aux revenus modestes », précise un communiqué du ministère des Solidarités.