Lidl passe à la semaine de 4 jours pour «améliorer les conditions de travail» de ses salariés

Depuis le mois de septembre, les employés qui travaillent chez Lidl ont droit à la semaine de quatre jours. Un rythme de travail différent qui est en phase d’expérimentation.

La semaine de quatre jours est un mode de vie qui tente de nombreux Français. Cependant, encore peu d’entreprises décident de se lancer, puisque seulement 5% d’entre elles seraient passées à la semaine de quatre jours dans le pays.

Certaines entreprises ont toutefois décidé de sauter le pas. C’est le cas de l’enseigne Lidl qui, depuis septembre, teste la semaine de quatre jours. Un essai qui vise à “améliorer les conditions de travail” des salariés, “fidéliser les collaborateurs” et “favoriser l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle”, d'après un communiqué dévoilé par l'enseigne. La semaine de quatre jours est proposée aux équipiers polyvalents qui travaillent plus de 30 heures par semaine, ainsi qu’aux “coordinateurs caisse accueil” en CDI.

Un nouveau rythme de travail

En plus de cela, d’autres organisations du temps de travail sont proposées dans les magasins Lidl. Les employés peuvent alterner les semaines où ils travaillent uniquement le matin et uniquement l’après-midi, choisir un planning parmi plusieurs possibilités proposées par les responsables et suivre le planning établi sur huit semaines plutôt que quatre.

Crédit photo : iStock

Ces diverses mesures visent à aider les employés à “améliorer leur gestion du temps” et “anticiper au mieux leur organisation”. Les résultats de ces expérimentations devraient être dévoilés en 2024. Par la suite, Lidl choisira le rythme de travail qui s’avère être le plus bénéfique pour ses employés.