Elle travaille le « strict minimum » chaque lundi pour préserver sa santé et elle recommande cette méthode à tout le monde

La jeune femme, créatrice de contenu sur TikTok, applique désormais le « travail minimum » chaque lundi. Une pratique qui lui a changé la vie. Pour le média Insider, elle a raconté son expérience.

Crédit : Marisa Jo Mayes

Marisa Jo Mayes est aujourd’hui une jeune créatrice de contenu épanouie. Mais ce ne fut pas toujours le cas. En 2020, la jeune femme travaillait dans la vente de dispositifs médicaux. Un travail dans lequel elle a failli sombrer, avant de se lancer dans une nouvelle aventure.

« J'étais complètement misérable et épuisée. Je pensais que le problème venait de mon patron ou de la culture du travail dans les entreprises américaines, alors j'ai quitté mon emploi et j'ai tenté de me lancer en tant que travailleuse indépendante », confie-t-elle à Insider.

Sauf que tout n’est pas rose au départ. Marisa est épuisée professionnellement parlant. Elle se rend compte qu’elle aborde son nouveau travail comme le précédent, en étant beaucoup trop perfectionniste.

À tel point que la jeune créatrice s’est mise une forte pression pour parvenir à ses objectifs. Elle faisait ainsi une liste « incroyablement longue » de choses à faire les lundis afin de se surpasser. Au point de mener à l’inévitable burn-out.

Un rythme de travail qui a changé sa vie

Crédit : Tatiana Buzmakova/ iStock

Dès lors, le stress du dimanche soir survenait inlassablement et les réveils du lundi matin étaient des plus difficiles pour Marisa. « Je dormais jusqu'à la toute dernière seconde parce que je savais que cette liste m'attendait. La pression que je me mettais était paralysante et j'ai réalisé que quelque chose devait changer », reconnaît Marisa.

C’est finalement en mars 2022 que Marisa décide de changer ces mauvaises habitudes. « Je me suis donnée la permission de faire le strict minimum pour travailler, et c'était comme si un sortilège m'envahissait. Je me sentais mieux. Je n'ai pas été submergée par la charge à faire et j'ai fait plus que ce à quoi je m'attendais ».

Marisa effectue cette méthode chaque semaine depuis et cela lui réussit bien. Elle se focalise désormais sur les tâches les plus importantes à faire et oublie celles qui semblent inatteignables. Marisa se donne pour but d’en réaliser trois et se réjouit enfin de pouvoir cocher les cases de sa to-do list.

Elle insiste sur l’importance de se donner du temps à soi-même en début de semaine (elle fait des choses créatives pendant quelques heures par exemple avant de se mettre au travail), même si elle reconnaît que tout le monde ne peut pas se permettre cette possibilité. Marisa admet être beaucoup plus productive en travaillant 2-3 heures dans la journée plutôt que les 8 heures typiques. Marisa insiste, il s’agit de se donner du temps libre pour soi et de prioriser ses tâches.