Déraillement du funiculaire à Lisbonne : un enfant de 3 ans survit miraculeusement, mais perd son père dans l'accident

Un enfant fait partie des survivants du terrible déraillement survenu ce mercredi 3 septembre à Lisbonne (Portugal).

Au lendemain du terrible accident de funiculaire qui a ébranlé la ville de Lisbonne, la capitale portugaise panse ses plaies.

Alors que le dernier bilan fait état d'au moins 16 morts et 21 blessés, dont une ressortissante française, les informations concernant l'identité des victimes, mais aussi celles des survivants, commencent à être communiquées. Et parmi ces derniers figure notamment un enfant, qui a miraculeusement survécu au drame. Son papa n'a, en revanche, pas eu la même chance.

Crédit photo : DR

Un enfant de 3 ans survit au déraillement du funiculaire de Lisbonne

Âgé seulement de 3 ans, cet enfant allemand était en vacances à Lisbonne avec ses parents. Par miracle, il a été sorti indemne des décombres par les secouristes. Son papa, qui se trouvait à ses côtés, est malheureusement décédé dans l'accident. Quant à sa mère, elle a également survécu, mais elle est grièvement blessée et se trouve actuellement dans un état critique.

Miraculé, le petit garçon ne souffre que de très légères blessures. Étant donné la situation, il a été confié aux autorités portugaises dans l'attente d'une éventuelle amélioration de l'état de santé de sa mère, toujours entre la vie et la mort.

[#Portugal/#Lisbonne]

⚡️🇵🇹 Au moins 15 personnes sont mortes et 9 ont été blessées lors du déraillement d'un funiculaire à Lisbonne, au Portugal, rapporte CNN Portugal.



Un accident impliquant un funiculaire d'un des quartiers les plus touristiques de Lisbonne a fait plusieurs… pic.twitter.com/x8rntYsRzZ — X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) September 3, 2025

Pour rappel, ce terrible déraillement, survenu en début de soirée ce mercredi 3 septembre, a eu lieu dans l'un des quartiers les plus touristiques de la capitale portugaise. Après avoir déraillé, l'un des wagons du célèbre funiculaire lisboète, en service depuis 1885, a ainsi dévalé une rue avant de s'encastrer dans un bâtiment. De nombreuses victimes sont restées coincées dans l'engin avant l'intervention des secours.

Le bilan, encore provisoire, pourrait s'alourdir dans les heures et les jours qui viennent.