Un nouveau quartier dédié à ce film Disney culte va voir le jour à Disneyland Paris

Lors de ces prochaines années, de nombreux changements vont être effectués au cœur de Disneyland Paris. Walt Disney Studios va être renommé Disney Adventure World et accueillir un quartier incroyable dédié à l’univers de La Reine des Neiges.

À l’occasion du 32ème anniversaire de Disneyland Paris, le parc a donné une conférence de presse ce vendredi 12 avril pour dévoiler des nouveautés qui vont plaire aux petits comme aux grands.

Dévoilée pour la première fois en février 2018, la nouvelle extension dédiée à l’univers de la Reine des Neiges commence à prendre forme.

Un quartier dédié à La Reine des Neiges

Ce nouveau Land sera situé au cœur du Walt Disney Studios, qui va changer de nom pour devenir Disney Adventure World. Ce nouveau quartier sera entièrement consacré à l’univers d’Anna et Elsa et sera nommé “World of Frozen”. Il contiendra un immense lac de 75 000 m3 d’eau qui sera équipé “de toutes les dernières technologies pour produire d’impressionnants spectacles aquatiques avec fontaines, musiques, lumières et effets spéciaux”, comme l’a mentionné le parc.

On trouvera également un nouveau restaurant offrant une vue panoramique sur le lac ainsi qu’une promenade centrale. Tout sera fait pour que les visiteurs se croient dans le royaume de la Reine des Neiges puisque le château d’Anna et Elsa sera présent ainsi qu’une montagne construite avec 400 tonnes d’acier. Le tout sur 25 hectares de terrain. Pour le moment, les premiers bâtiments sont en construction tandis que le lac d’Arendelle est quasiment terminé.

Des nouveautés à Disneyland Paris

En plus de cela, le parc a annoncé la création d’un nouveau spectacle intitulé “Alice et la Reine de Coeur : Retour au Pays des Merveilles”. Cette interprétation moderne du dessin animé proposera des décors et des costumes à couper le souffle. Le parc devrait également accueillir une nouvelle attraction Raiponce, inspirée de la célèbre scène des lanternes.

Côté décors, l’allée centrale du parc va faire peau neuve et Disney Village va également évoluer puisque les façades vont être refaites avec des matériaux durables et des illustrations dessinées à la main. Un petit changement aura également lieu dans les hôtels puisque les bungalow du Davy Crockett Ranch vont connaître un nouveau design.

Avec toutes ces modifications, Disneyland Paris souhaite créer un nouveau monde immersif, et il faudra une journée entière aux visiteurs pour découvrir le nouveau Disney Adventure World.