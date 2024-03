Pendant 15 ans, ce couple a vécu à Disneyland dans le plus grand des secrets

Ils ont réalisé un rêve d’enfant : Owen et Dolly Pope ont vécu pendant 15 ans au cœur d’un parc de Disneyland, en Californie.

Voici le rêve de nombreux enfants, mais aussi des grands : aux États-Unis, Owen et Dolly Pope ont vécu en plein cœur de Disneyland pendant 15 ans. De 1955 à 1971, le couple a habité une petite maison au cœur du parc d’attractions dans le plus grand des secrets, puisqu’aucun visiteur ne s’en est jamais rendu compte.

Owen et Dolly Pope ont été engagés à l’ouverture du parc en 1955 en tant que conseillers. Puis, ils ont été chargés de s'occuper des animaux sur place. À cette époque, Disneyland utilisait de nombreux animaux dans ses parades et ses spectacles et les gérants avaient besoin de quelqu’un pour s’occuper de toutes ces bêtes. Ainsi, Owen et Dolly ont été recrutés pour prendre soin des animaux et pour cela, ils devaient être sur place en permanence.

Une maison au cœur de Disneyland

Ils vivaient dans la Pope House, une maison de 120 m2 située dans Frontierland, une zone du parc dédiée au Far West. Comme cette habitation faisait partie du décor, les visiteurs ne se sont jamais doutés qu’elle était habitée. En voyant Owen et Dolly, ils pensaient qu’ils s’agissaient de simples employés.

Finalement, Owen et Dolly ont quitté Disneyland en 1971 pour rejoindre un autre parc d’attractions. Leur maison a ensuite été transformée en bureau, puis déplacée en 2016 pour une attraction de Star Wars.

Quoi qu'il en soit, il y a fort à parier que leur histoire fera de nombreux jaloux auprès des fans de Disney !