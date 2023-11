Le parc Disneyland Paris propose 8500 emplois à pourvoir pour 2024 !

Le célèbre parc parisien est à la recherche de plus de 8000 emplois pour couvrir sa pleine saison en 2024. Les équipes du parc parcourent d’ores et déjà les routes de France et de Navarre pour dénicher ses talents, et vous pourriez en faire partie.

Nous ne sommes pas encore en hiver que le parc Disneyland Paris est déjà à la recherche de ceux qui seront à pied d'œuvre dans l’envers du décor pour la haute saison l’année prochaine. En effet, entre mars 2024 et novembre 2024, le plus célèbre parc d’Europe aura besoin d’aide et c’est pour cela qu’il prévoit de recruter 8500 personnes.

Disneyland Paris vient de lancer sa campagne pour des milliers de postes à pourvoir et pour tous types de contrats : alternance, CDD, CDI ou encore stages. Pour les contrats à durée indéterminée, les salaires varient selon l’expérience et commencent à 2% au-dessus du Smic, précise de son côté Le Parisien.

Une richesse d’offres dans différents secteurs du parc

D’après l’annonce, Disneyland Paris recherche avant tout des talents dans les domaines de la maintenance et de la restauration. En l’absence de personnel dans ces domaines, c’est tout le parc qui est impacté. Ce sont ces derniers qui sont responsables du bon fonctionnement du lieu et de l’accueil de millions de visiteurs chaque année.

Crédit photo : travelview/ iStock

Alors, pas question pour la firme aux grandes oreilles de laisser passer les talents. Pour cela, les équipes du parc n’hésitent pas à parcourir la France de long en large, mais également l’Italie et l’Espagne, pour recruter leurs futurs employés.

Selon Cécile Balta, la directrice des ressources humaines, travailler chez Disneyland Paris permet de développer des compétences uniques. La DRH vante aussi la diversité des offres allant de la communication à la logistique et l’accueil des clients. Le parc propose aussi d’accompagner et de former ses employés en interne.

Alors, si vous êtes à la recherche d’un emploi dans un lieu magique et touristique, Disneyland Paris est peut-être fait pour vous. Des recrutements sont prévus à Marseille le 5 décembre 2023, à Perpignan le 6 février 2024 et à Lille les 12 et 13 mars 2024.