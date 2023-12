Enlevé en 2017, un petit garçon vient d'être retrouvé, il livre des détails glaçants sur ce qui lui est arrivé

Il y a six ans, la police britannique a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver la trace d’Alex Batty, un petit garçon de 11 ans porté disparu. Pendant toutes ces années, Alex a été introuvable, jusqu’à ce qu’il réapparaisse dans le sud de la France ce mercredi 13 décembre 2023.

En 2017, l’Angleterre a été marquée par la disparition soudaine d’Alex Batty, un petit garçon âgé de 11 ans qui était originaire d’Oldham, dans la banlieue de Manchester. Le garçon aurait été enlevé par sa mère et son grand-père qui n’avaient pas de tutelle parentale et qui avaient l’interdiction d’entrer en contact avec lui.

“Le samedi 30 septembre 2017, ils ont pris l’avion à l’aéroport de Malaga et ont séjourné dans la région de Benahavis, près de Marbella. Alex devait retourner en Angleterre le dimanche 8 octobre 2017, mais il ne l’a jamais fait”, détaillait l’avis de recherche de la police.

Parti avec sa famille, Alex n’a plus donné de signe de vie depuis 2017. Sa grand-mère et tutrice légale s’est dit “brisée” par sa disparition et était très inquiète pendant toutes ces années. Selon elle, son ex-mari et sa fille étaient à la recherche d’un “mode de vie alternatif” et auraient enlevé l'enfant pour le conduire dans une secte. Suite à la disparition d’Alex, une enquête a été menée. En 2019, la police du Grand Manchester a lancé un nouvel appel à témoins pour le 13ème anniversaire d’Alex, en vain. Depuis, le garçon figurait dans la liste des mineurs disparus au Royaume-Uni.

Le petit garçon a été retrouvé

Contre toute attente, Alex a été retrouvé ce mercredi 13 décembre. Les gendarmes de Revel, en Haute-Garonne, ont reçu un signalement leur indiquant qu’un adolescent répondant au nom d’Alex Batty marchait seul le long d’une route. Le signalement a été effectué par un jeune livreur qui a remarqué le comportement d’Alex et lui a demandé s’il pouvait l’aider. Selon le témoin, le jeune homme se serait de lui-même présenté comme étant Alex Batty.

“Alex a expliqué qu’il marchait depuis quatre jours et qu’il était parti d’un endroit situé dans la montagne, sans toutefois préciser où. J’ai tapé son nom sur internet et j’ai vu qu’il était recherché”, a expliqué le livreur.

Alex Batty's first text revealed - as cops say he WON'T share mum's location https://t.co/FVmC80jikn https://t.co/FVmC80jikn — The Sun (@TheSun) December 15, 2023

Selon le procureur de la république de Toulouse, l’adolescent est bien Alex Batty. L’enfant, aujourd’hui âgé de 17 ans, a donc été retrouvé six ans après sa disparition. Toutefois, son parcours reste encore inconnu. D’après les premières hypothèses, Alex a pu avoir séjourné au sein d’une communauté dans l’Ariège avant de s’enfuir de son propre chef.

Une fois en sécurité, Alex a pu reprendre contact avec sa famille. Il a notamment tenu à envoyer ce message à sa grand-mère : “Bonjour grand-mère, c’est moi Alex. Je suis en France, à Toulouse. J’espère vraiment que tu recevras ce message. Je t’aime, je veux rentrer à la maison.”

Cette dernière étant trop faible pour se rendre jusqu’à Toulouse, Alex va être ramené chez lui par les policiers britanniques ce vendredi. Par la suite, des investigations vont être menées pour tenter de comprendre ce qu’il s’est passé pendant toutes ces années.