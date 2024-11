Donald Trump est élu président des États-Unis, huit ans après sa première victoire

Après une campagne acharnée contre sa rivale Kamala Harris, Donald Trump est finalement devenu le 45ème président des États-Unis ce mercredi 6 novembre.

Le suspens était total : après plusieurs heures d’incertitude et des pronostics très serrés, le nouveau président des États-Unis a été dévoilé. Et il s’agit de Donald Trump, qui va refaire son entrée à la Maison Blanche huit ans après sa première élection et quatre ans après sa défaite contre Joe Biden.

Crédit photo : AFP

Donald Trump a été élu président ce mercredi 6 novembre, face à sa principale rivale Kamala Harris. Malgré une campagne électorale houleuse, marquée par plusieurs tentatives d’assassinat, Donald Trump a passé la barre fatidique des 270 grands électeurs suite à sa victoire dans le Wisconsin. Il a remporté plusieurs États clés comme la Pennsylvanie, la Georgie et la Caroline du Nord. De son côté, Kamala Harris a convaincu 224 grands électeurs. Si elle a été victorieuse dans les États de la côte est, elle a été confrontée à un retard important dans les États clés.

“L’âge d’or des États-Unis”

Selon des informations de BFMTV, c'est avec fierté que Donald Trump a revendiqué sa victoire en Floride, devant une foule de supporters.

“Nous avons écrit l’histoire. Je pense que c’est le plus grand mouvement politique que nous ayons jamais vu. On va aider notre pays à se remettre sur pied, on va tout régler dans notre pays. Ce sera l’âge d’or des États-Unis”, a-t-il annoncé fièrement, selon Public Sénat.

Suite à cette annonce, de nombreux dirigeants internationaux ont félicité Donald Trump pour sa victoire. C’est le cas d’Emmanuel Macron qui, dans un post publié sur X, s’est dit “prêt à travailler” avec le nouveau président des États-Unis.

Il faudra ensuite attendre le 20 janvier 2025 pour suivre la cérémonie d'investiture de Donald Trump, qui annoncera par la suite la composition de son gouvernement.