À 11 ans, il crée une banque alimentaire pour aider les personnes dans le besoin à l'approche de Noël

Alors que Noël approche à grands pas, un petit garçon vient de mettre en place une banque alimentaire pour aider les personnes dans le besoin.

Du haut de ses 11 ans, Isaac Winfield a déjà tout d’un grand. En effet, le petit Britannique a mis en place une banque alimentaire chez ses parents pour aider les personnes dans le besoin à l’approche des fêtes de fin d’année.

Crédit Photo : SWNS

À 11 ans, il ouvre une banque alimentaire pour les plus démunis

Le petit garçon, qui est né avec une anomalie chromosomique rare, avait déjà fait parler de lui dans les médias pendant la pandémie du Covid-19. À l’époque, il avait utilisé l’argent de son anniversaire pour créer une première banque alimentaire destinée aux familles les plus pauvres.

Crédit Photo : SWNS

Il a décidé de réitérer l’expérience deux ans plus tard dans sa ville natale située dans le Worcestershire. Une décision saluée par Claire, sa maman : «La crise du coût de la vie oblige beaucoup de gens à choisir entre se chauffer et manger», explique-t-elle dans les colonnes de Metro.

Crédit Photo : SWNS

Toujours selon ses dires, Isaac souhaitait aider ceux qui ont «froid et faim» pendant les fêtes de Noël. Plus tôt cette année, le garçonnet a collecté des chargeurs solaires pour venir en aide aux Ukrainiens dont l’électricité avait été coupée.

La banque alimentaire a ouvert ses portes samedi 17 décembre, et cette dernière a rencontré un énorme succès : «Les jours calmes, nous recevons une dizaine de visiteurs, mais les jours d’affluence, il y a des files d’attente dans l’allée».

Outre les denrées alimentaires, Isaac a offert des jouets aux familles qui n'ont pas les moyens d'acheter des cadeaux à leurs enfants. Le Bon Samaritain a pu bénéficier de la générosité d’un grand nombre de personnes.

Crédit Photo : SWNS

«Nous avons dû distribuer plus de 100 cadeaux et nous avons reçu énormément de dons (…) Un monsieur a même donné un vélo», a confié la mère de famille. «Nous ne serions pas allés aussi loin sans la générosité du public et même si nous, les adultes, avons travaillé dur, c'est grâce à Isaac que tout cela est arrivé».