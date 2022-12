Partout en France, des milliers de motards se sont déguisés en Père Noël et ont offert des jouets aux enfants hospitalisés

Ce week-end du 10 et 11 décembre, des milliers de motards se sont déguisés en Père Noël et ont offert des cadeaux aux enfants malades dans plusieurs villes de France.

Quelques jours avant Noël, les premiers cadeaux ont été déposés. Dans plusieurs villes de France, des motards se sont déguisés en Père Noël et se sont rassemblés pour offrir de nombreux cadeaux aux enfants malades.

Crédit photo : @ShangoNews

Chaque année, cette tradition est organisée partout dans le pays par de nombreuses associations de motards.

Des motards déguisés en Père Noël

À Bordeaux, 1 200 motards se sont regroupés et ont longé les quais de la ville. Avec leurs klaxons, leur déguisement de Père Noël et leurs guirlandes accrochées aux véhicules, les motards ne sont pas passés inaperçus. Au total, plus de 1 000 jouets ont été récoltés et seront offerts aux enfants hospitalisés.

Ce fut également le cas à Dijon, où près de 800 motards ont roulé pour la bonne cause. Près de 900 cadeaux ont été collectés par les bénévoles et seront ensuite redistribués dans plusieurs hôpitaux du département de la Côte-d’Or. À Cherbourg, une centaine de motards s’est rendue à l’hôpital Pasteur pour distribuer des cadeaux aux enfants malades. Si la coutume veut que chaque motard offre un cadeau à un enfant, certains se sont montrés particulièrement généreux en offrant deux ou trois cadeaux.

Enfin, à Saint-Cyr-sur-Loire, un millier de motards s’est également mobilisé pour la bonne cause. Cette fois, l’action était différente puisque les motards déguisés en Père Noël ont récolté 5 745 euros, qu’ils ont reversé à une association venant en aide à un enfant de 8 ans atteint d’amyotrophie spinale. Avec cet argent, l’enfant pourra s’acheter un fauteuil roulant.

Quelques jours avant Noël, ce bel élan de solidarité a fait la joie des petits comme des grands.