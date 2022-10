Grâce à son courage, cet employé de gare britannique a sauvé la vie d'un chien tombé sur les rails

Au nord de Londres, le 17 octobre, la ville de Luton a été le théâtre d’une scène incroyable. En effet, un employé de train a été qualifié de héros après avoir sauvé la vie d’un chien qui était tombé sur les voies ferrées.

Crédit : getinthebarth / TikTok

À voir aussi

Paul Hawthorn, 56 ans, assistant au guichet, a dû réfléchir rapidement pendant son service habituel lundi matin à la gare de Leagrave, lorsqu'un chien a réussi à se frayer un chemin sur les rails du train. Celui qui travaille pour la compagnie Thameslink Railway a agi rapidement pour sauver le chiot d'une mort certaine avec l'aide d'un croissant. L'un des spectateurs a capturé le moment et l'a posté sur TikTok, ce qui est évidemment devenu viral et a permis à Paul d'être félicité par beaucoup, avec plus de 5 millions de vues.

Tout a commencé lundi matin, vers 7 heures, quand l'assistant de la billetterie a été informé qu'un Staffordshire bull-terrier courait sur un quai. Dans un premier temps, Paul est rapidement descendu sur le quai et a attrapé le chiot, mais celui-ci a malheureusement réussi à s'enfuir. Quelques instants plus tard, par miracle, l’employé était parvenu à remettre la main sur l’animal. Mais il ne pouvait pas lâcher le chiot car il risquait de se dégager à nouveau, alors il s'est accroché et a attendu que deux personnes les aident à remonter sur la plate-forme.

Voici la vidéo de ce moment :

« Ma pire crainte s'est réalisée quand il a sauté sur les rails. J'ai appelé le préposé aux signaux pour avertir les trains et leur demander de ralentir, prêts à s'arrêter si nécessaire. Je n'ai pas le droit de descendre sur les voies, mais le type du kiosque à café sur le quai avait un croissant et a attiré le chien sur le bord du quai. Il ne pouvait pas remonter, mais comme il levait les pattes pour attraper le croissant, j'ai réussi à l'attraper et à le hisser sur le quai » a déclaré Paul à nos confrères de Newsweek.

En sécurité dans la salle du personnel, Paul a posté une photo du chien sur les médias sociaux pour tenter de le ramener à ses maîtres après ce sauvetage exceptionnel. Et à peine deux heures plus tard, les parents inquiets du chien sont arrivés à la gare pour récupérer leur animal et ont expliqué que le chien avait disparu. À propos de ce moment, Paul a expliqué : « la dame pleurait, elle était si reconnaissante. Apparemment, une porte de garage avait été laissée ouverte et le chien s'était échappé. »

Crédit : getinthebarth / TikTok

Les remerciements des réseaux sociaux

« C’était assez traumatisant sur le moment. Je n'ai pas de chien mais je me suis dit ‘oh mon Dieu, il va se faire écraser par un train’. Finalement, tout s'est bien passé, c'était un soulagement » a confié Paul sur cet épisode qui aurait pu bien plus mal se terminer. Sur les réseaux sociaux en général, et plus précisément sur TikTok, où la vidéo est devenue très virale, les amoureux des animaux ont qualifié Paul de héros dans les commentaires.

Cela fait chaud au cœur, n’est-ce pas ?