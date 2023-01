Jérémy Renner écrasé par sa déneigeuse, un rapport d'enquête explique pourquoi il s'est jeté sous le véhicule

Près d’un mois après l’accident de Jeremy Renner, écrasé par sa déneigeuse, un rapport d’enquête a dévoilé les circonstances de la tragédie. Et l’acteur américain aurait eu un réflexe héroïque pour protéger son neveu.

Le 1er janvier dernier, la nouvelle qui nous parvenait faisait froid dans le dos alors que l’on se remettait tous, tout doucement, des festivités du nouvel an. L’acteur américain Jeremy Renner se trouvait entre la vie et la mort après avoir été victime d’un accident avec sa déneigeuse.

Après deux semaines en soins intensifs, l’interprète de Hawkeye a pu rentrer chez lui, où il est toujours alité. Il y a quelques jours, Jeremy Renner confiait sur les réseaux sociaux qu’il avait plus de 30 os cassés et c’est désormais une longue période de soins et de rééducation qui l’attend.

Ce mercredi 25 janvier, CNN a dévoilé le contenu d’un rapport d’enquête qui a été mené par le bureau du shérif de Washoe County, dans le Montana. Ce rapport dévoile donc les circonstances de l’accident et révèle notamment le comportement inconscient puis héroîque de Jeremy Renner, l’ayant conduit à se retrouver à la merci de sa déneigeuse.

Jeremy Renner fautif, héros et victime de l’accident

Au départ, l’acteur a souhaité aider son neveu à dégager un camion, piégé par la neige. Il monte alors au volant de sa déneigeuse, un véhicule pesant près de 7 tonnes. Puis, selon le rapport, la déneigeuse a commencé à glisser, poussant Jeremy Renner à sortir du véhicule sans enclencher le frein d’urgence.

“Même si la déneigeuse avait des problèmes mécaniques, l’inspection qui a été conduite semble montrer que si le frein à main avait été enclenché, l’engin n’aurait pas continué à avancer” indique le rapport.

Une fois sorti de la déneigeuse, il s’est rendu compte qu’elle se dirigeait tout droit vers son neveu. Jeremy Renner s’est donc élancé pour stopper ou dévier la déneigeuse : “Lorsque Jeremy Renner a tenté de l’arrêter. Il a été emporté sous le véhicule et il s’est fait rouler dessus”.

Fautif de ne pas avoir eu le bon réflexe d’enclencher le frein d’urgence, l’acteur a donc eu un sursaut héroïque pour éviter que son neveu n'en paie le prix. Dès lors, Jeremy Renner perd beaucoup de sang et éprouve des difficultés à respirer puisque les roues du véhicule lui ont compressé le côté droit de sa cage thoracique.

Son neveu et un témoin de la scène lui ont donc porté assistance pour qu’il reste conscient et limiter la perte de sang avant que les secours n’arrivent.