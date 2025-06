Crash en Inde : un survivant miraculé a été retrouvé au milieu des 204 victimes identifiées

Suite à l’accident d’avion en Inde, les nouvelles terribles se multiplient concernant les pertes humaines. Jusqu’à présent, 204 corps ont été retrouvés dans les décombres alors qu’un survivant miraculé a été annoncé par les médias indiens.

Les images ont déjà fait le tour de la planète, suscitant effroi et tristesse à travers le monde. En Inde, ce jeudi 12 juin, le vol AI 171 opéré par un Boeing 787 s’est écrasé peu après son décollage de l’aéroport d’Ahmedabad en Inde. L’avion de la compagnie Air India devait rallier l’aéroport londonien de Gatwick, avec 230 passagers et 12 membres d’équipage à son bord. Il s’est écrasé en dehors du périmètre de l’aéroport dans une zone habitée.

Depuis le crash, c’est donc le branle-bas de combat pour les autorités indiennes afin de trouver de potentiels survivants. Malheureusement, les heures passent et l’espoir s'amenuise. À 14h, le chef de la police d’Ahmedabad annonçait d'ailleurs qu’il n’y avait apparemment aucune chance qu’il y ait des survivants.

Crédit photo : X / CISF

Une heure plus tard, le chef de police dressait un premier terrible bilan, confirmant que les secours avaient retrouvé 204 corps dans les décombres. Au coeur de ce drame est pourtant venue une éclaircie : un survivant aurait été retrouvé.

Selon plusieurs médias indiens dont The Economic Times ou India Today, un passager serait sorti miraculeusement vivant du crash. Le survivant aurait voyagé à bord du vol Air India à la place 11A. Il s’agirait de Ramesh Vishwaskumar Bucharvada, 38 ans selon India Today :

1 survivor walks out unscathed | Miracle survivor of Air India plane crash | #EXCLUSIVE #planecrash #AirIndia #AirIndiaPlaneCrash | @sardesairajdeep pic.twitter.com/mI183xD3EP

Dans cette dernière, on peut entendre le passager réagir :

L’homme semble être conscient, légèrement blessé et capable de marcher sans assistance. S’il est confirmé qu’il s’agissait d’un passager, Ramesh serait un véritable miraculé.

Le passager survivant, qui serait blessé aux pieds, aux yeux et au thorax, a ensuite témoigné auprès du journal Hindustan Times.

« Trente secondes après le décollage, il y a eu un gros bruit, puis l’avion s’est écrasé. Tout s’est passé très vite. Quand je me suis relevé, il y avait des corps tout autour de moi. J’avais peur. Je me suis levé et j’ai couru. Il y avait des morceaux de l’avion tout autour de moi. Quelqu’un m’a attrapé, m’a mis dans une ambulance et m’a emmené à l’hôpital »