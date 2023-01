« Plus de 30 os cassés » : gravement blessé, Jeremy Renner dévoile l'étendue des dégâts après son accident

Suite à son accident de déneigement qui s’est produit le 1er janvier dernier, Jeremy Renner a dévoilé l’étendue des dégâts sur son corps : l’acteur a plus de 30 os cassés, qui devraient se ressouder au fil du temps.

Le 1er janvier dernier, l’acteur américain Jeremy Renner a été victime d’un accident de déneigement près de sa maison au Nevada. Il s’est fait rouler dessus par sa propre dameuse, et c’est un engin de plus de 6,5 tonnes qui lui est tombé dessus.

Cet accident a eu de graves conséquences sur son corps puisque l’acteur a eu un traumatisme contondant à la poitrine et des blessures orthopédiques.

Après avoir passé quelques jours en soins intensifs, Jeremy Renner est finalement rentré chez lui. Ce samedi 21 janvier, il a donné de ses nouvelles en publiant une nouvelle photo de lui sur son compte Instagram.

Plus de 30 os cassés

Jeremy Renner a publié une photo sur laquelle on peut le voir dans un lit médicalisé, chez lui, en pleine séance de rééducation. Dans son post, l’acteur annonce s’être cassé « plus de 30 os », qui vont être « réparés » et seront « plus forts » selon la victime de l’accident.

« Ces plus de 30 os cassés vont se réparer, devenir plus forts, tout comme l’amour et les liens avec la famille et les amis s’approfondissent », a affirmé Jeremy Renner avec conviction.

En plus de sa photo, Jeremy Renner a tenu à remercier toutes les personnes qui lui envoient des messages de soutien, et il a ajouté ces quelques lignes : « Entraînements matinaux, résolutions, tout a changé en cette nouvelle année particulière. »

Le rétablissement de l’acteur sera très long, puisqu’il en aura pour au moins deux ans, le temps de réparer toutes ses fractures.