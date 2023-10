Sa fille se fait voler par une camarade et l'école refuse d'intervenir, cette maman décide d'agir de façon radicale

Aux États-Unis, une mère de famille n’a pas hésité à jeter à la poubelle le repas d’une fillette de six ans qui avait volé la lunch box de sa fille. Un geste qui a divisé la toile.

Jennifer est une mère de famille originaire du Texas. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière sort les griffes lorsqu’il s’agit de défendre son enfant. En effet, la jeune femme n’a pas hésité à jeter à la poubelle le déjeuner d’une fillette de six ans qui avait volé la boîte à bento de sa fille.

Tout a commencé quand sa fille est rentrée à la maison «en larmes». La raison ? L’une de ses camarades de classe lui avait dérobé sa lunch box toute neuve d’une valeur de 50 dollars (environ 47 euros).

Alors qu’elle tentait de la récupérer, sa maîtresse lui aurait dit de «laisser tomber». Face à cette situation, Jennifer a demandé à rencontrer l’institutrice en question et le directeur de l’école pour discuter de l’altercation.

Crédit Photo : iStock

Mais le rendez-vous a tourné au vinaigre lorsque l’enseignante a insisté pour que la jeune fille prénommée Audrey garde la boîte à lunch un jour de plus car cette dernière l’avait utilisée pour son propre repas.

Furieuse, Jennifer s’est emparée de la boîte avant de jeter son contenu à la poubelle : «J’ai demandé poliment à Audrey de rendre la boîte à ma fille, mais elle s’est mise à pleurer», explique la Texane sur le forum Reddit.

Avant d’ajouter : «L'enseignante m'a demandé si Audrey pouvait la garder pour la journée puisque son repas s'y trouvait déjà, mais j'ai refusé et je lui ai dit qu'elle avait cinq minutes pour trouver une autre boîte. Mais ils ont commencé à se disputer avec moi, alors je me suis levée, j'ai pris la boîte à bento et j'ai jeté la nourriture à la poubelle».

La réaction de la maman divise les internautes

Aujourd’hui, la mère de famille ne regrette pas son choix et ne se sent pas coupable «parce que l’école fournit de la nourriture gratuite aux élèves».

Dans son témoignage, Jennifer explique que les parents d’Audrey ont les moyens de lui acheter sa propre boîte à bento : «Nous vivons dans un quartier huppé. Elle a pris le repas de ma fille parce qu'elle est une brute et que l'école ne la discipline pas», a-t-elle écrit.

Selon ses dires, ce n’est pas la première fois que la fillette se moque de son enfant : «Audrey et ses copines s’en prennent toujours à ma fille et peu importe le nombre de fois où je suis allée à l’école pour en discuter, rien n’a été fait».

Crédit Photo : iStock

Sans réelle surprise, sa publication est rapidement devenue virale. Dans les commentaires, plusieurs internautes ont félicité Jennifer pour avoir défendu son enfant : «Je n'arrive pas à croire que la réponse de l'école ait été de la laisser garder la boîte un jour de plus ! Je veux dire, quoi ? On peut voler quelque chose à un autre élève et le garder 'un jour de plus !», peut-on lire parmi les réactions.

En revanche, d’autres ont critiqué son comportement jugé «puéril», comme le démontre ce commentaire : «Vous avez agi de manière immature et toute cette situation est ridicule».