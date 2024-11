Elon Musk intègre le gouvernement de Donald Trump avec un nouveau poste (que l'on ne comprend pas vraiment)

Il fallait s’y attendre. Après son élection, le 47ᵉ président des États-Unis, Donald Trump a nommé le milliardaire Elon Musk à son gouvernement. On vous explique.

Serait-on en train d’assister à une “bromance” entre Donald Trump, 47ᵉ président des États-Unis, et le milliardaire et entrepreneur Elon Musk ? Alors que le duo n’a jamais caché son entente, depuis la dernière campagne à la présidence de Donald Trump, puis sa réélection en tant que Président des États-Unis, le 5 novembre 2024, il semble plus que jamais soudé.



Et pour cause. Donald Trump ne tarit pas d’éloge envers Elon Musk, fondateur de Tesla et de SpaceX, Starlink et patron de la plateforme X (ex-Twitter). Même dans son discours de réélection, Donald Trump clamait :

“Il est formidable, on a fait campagne ensemble. Il a envoyé une fusée la semaine dernière, je l'ai vue revenir, c'était sublime, la tour a attrapé la fusée comme un bébé. Seul Elon est capable de faire ça, c'est pour ça que je t'aime Elon”.

Donald Trump et Elon Musk : une "bromance" est née

Une histoire d’amour qui ne s’arrête pas là, puisque Donald Trump a décidé de donner une nouvelle fonction à Elon Musk et de l’inviter à rejoindre le gouvernement et notamment le ministère gouvernemental.



Ce 12 novembre 2024, dans un communiqué dévoilé sur la plateforme X (logique !), Donald Trump a déclaré que l’homme d’affaires sera désormais à la tête d'un “ministère de l'efficacité gouvernementale”. Ainsi, Elon Musk travaillera conjointement avec l'homme d'affaires républicain et ancien candidat aux primaires Vivek Ramaswamy. Donald Trump a déclaré :

“Ensemble, ces deux Américains formidables traceront le chemin pour mon administration afin de démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles, et restructurer les agences fédérales".

Avant d’ajouter que ces deux alliés allaient "envoyer des ondes de choc dans le système". L’ensemble des missions professionnelles d’Elon Musk au sein du gouvernement n’ont pas été détaillées, mais on suppose que le patron de Space X sera bien occupé. Cette nomination aurait pu être anticipée puisque Elon Musk apparaissait déjà dans le cercle familial de Donald Trump. Sur la photo de famille prise après la réélection de Donald Trump et diffusée sur la Toile, on pouvait apercevoir le visage d’Elon Musk ainsi que d’un de ses fils, le petit dernier prénommé X Æ A-12.



