Emmanuel Macron serait un « psychopathe narcissique », le diagnostic polémique d'un psychiatre italien

Focus sur les propos d'un psychiatre italien qui s'est fait remarquer en dressant un profil controversé du président Macron.

Emmanuel Macron souffrirait-il d'un trouble de la personnalité ?

Empêtré dans une situation politique intenable, depuis des mois, le chef de l'État semble toujours autant imperméable aux doléances du peuple, alors qu'il cristallise toutes les critiques et que sa cote de popularité s'avère au plus bas.

Une attitude jusqu'au-boutiste qui fait dire à certains que le président adopte le comportement d'un... sociopathe.

Ce psychiatre affirme qu'Emmanuel Macron est un « psychopathe narcissique »

Des accusations, sans réel fondement, mais qui ne sont pas sans rappeler les propos tenus par un certain Dr Adriano Segatori, en 2017 lors de l'élection présidentielle française. Souvenez-vous, à l'époque, ce psychiatre italien avait fait parler de lui en qualifiant Emmanuel Macron de « psychopathe narcissique » qui représentait un « danger » .

« Le paradoxe veut qu'il semble pathologiquement normal mais nous sommes en plein narcissisme (…) qu'il n'est pas interdit de définir comme malveillant. Nous sommes confrontés à un individu qui est parfaitement définissable comme psychopathe (…) Emmanuel Macron, comme tous les psychopathes est particulièrement dangereux », expliquait notamment le thérapeute.

La vidéo de son analyse, relayée par de nombreuses personnes proches de l'extrême droite sur les réseaux sociaux, avaient fait l'effet d'une bombe. Elle aurait par ailleurs grandement influencé les conseillers de Marine Le Pen - alors opposée à l'actuel président lors du 2e tour du scrutin - au moment d'élaborer la stratégie de la candidate frontiste, pour le débat télévisé de l'entre-deux-tours.

Selon le Canard Enchaîné, le plan des éminences grises de Marine Le Pen était en effet de faire sortir Emmanuel Macron de ses gonds en le poussant dans ses retranchements. Les conseillers du RN étaient ainsi convaincus que le supposé côté narcissique du futur président finirait par ressortir de manière agressive.

Mais il n'en fut rien car Emmanuel Macron s'était distingué, au contraire, par son calme et sa lucidité lors de ce débat. Pire, Marine Le Pen s'était cassé les dents sur cet exercice délicat et beaucoup avaient estimé, à l'époque, qu'elle n'avait pas été à la hauteur.