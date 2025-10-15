Emmanuel Macron serait un « psychopathe narcissique », le diagnostic polémique d'un psychiatre italien

Par ·

Le président français Emmanuel Macron

Focus sur les propos d'un psychiatre italien qui s'est fait remarquer en dressant un profil controversé du président Macron.

Emmanuel Macron souffrirait-il d'un trouble de la personnalité ?

Empêtré dans une situation politique intenable, depuis des mois, le chef de l'État semble toujours autant imperméable aux doléances du peuple, alors qu'il cristallise toutes les critiques et que sa cote de popularité s'avère au plus bas. 

Une attitude jusqu'au-boutiste qui fait dire à certains que le président adopte le comportement d'un... sociopathe.

Le président français Emmanuel MacronCrédit photo : DR

Ce psychiatre affirme qu'Emmanuel Macron est un « psychopathe narcissique  »

Des accusations, sans réel fondement, mais qui ne sont pas sans rappeler les propos tenus par un certain Dr Adriano Segatori, en 2017 lors de l'élection présidentielle française. Souvenez-vous, à l'époque, ce psychiatre italien avait fait parler de lui en qualifiant Emmanuel Macron de « psychopathe narcissique » qui représentait un « danger » .

« Le paradoxe veut qu'il semble pathologiquement normal mais nous sommes en plein narcissisme (…) qu'il n'est pas interdit de définir comme malveillant. Nous sommes confrontés à un individu qui est parfaitement définissable comme psychopathe (…) Emmanuel Macron, comme tous les psychopathes est particulièrement dangereux », expliquait notamment le thérapeute.

La vidéo de son analyse, relayée par de nombreuses personnes proches de l'extrême droite sur les réseaux sociaux, avaient fait l'effet d'une bombe. Elle aurait par ailleurs grandement influencé les conseillers de Marine Le Pen - alors opposée à l'actuel président lors du 2e tour du scrutin - au moment d'élaborer la stratégie de la candidate frontiste, pour le débat télévisé de l'entre-deux-tours.

Selon le Canard Enchaîné, le plan des éminences grises de Marine Le Pen était en effet de faire sortir Emmanuel Macron de ses gonds en le poussant dans ses retranchements. Les conseillers du RN étaient ainsi convaincus que le supposé côté narcissique du futur président finirait par ressortir de manière agressive.

Mais il n'en fut rien car Emmanuel Macron s'était distingué, au contraire, par son calme et sa lucidité lors de ce débat. Pire, Marine Le Pen s'était cassé les dents sur cet exercice délicat et beaucoup avaient estimé, à l'époque, qu'elle n'avait pas été à la hauteur.

Suivez nous sur Google News
Emmanuel macron

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

À lire aussi
Laurent Macron sur le tour de France
« Vous êtes son sosie » : le frère d'Emmanuel Macron crée la sensation avec sa ressemblance troublante avec le président
Capture d'écran montrant la Première dame donner un coup à Emmanuel Macron
Emmanuel Macron giflé par sa femme Brigitte ? Il sort du silence et explique ce qu'il s'est vraiment passé
Anne Hidalgo rejointe par Emmanuel Macron pour son plongeon dans la Seine le 23 juin prochain ?
Anne Hidalgo rejointe par Emmanuel Macron pour son plongeon dans la Seine le 23 juin prochain ?
La fiche de paie d'Emmanuel Macron dévoilée, le montant de son salaire fait rêver
La fiche de paie d'Emmanuel Macron dévoilée, le montant de son salaire fait rêver
Interrogé sur la polémique Aya Nakamura aux JO de Paris, Emmanuel Macron répond de façon catégorique
Interrogé sur la polémique Aya Nakamura aux JO de Paris, Emmanuel Macron répond de façon catégorique