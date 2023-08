Alerte maximale : les morsures de mouches noires font de nombreuses victimes en Espagne

Originaire des régions tropicales du continent américain, la mouche noire prolifère en Espagne. Malheureusement, ses morsures sont extrêmement douloureuses. Dans certains cas, elles peuvent même conduire à des hospitalisations.

Les morsures de mouches noires se multiplient en Espagne

Les vacanciers qui ont décidé de visiter certaines régions d’Espagne n’oublieront pas leur séjour de sitôt. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que les conditions ne sont pas vraiment optimales.

En effet, l’Association Nationale des Sociétés de Santé Environnementale a tiré la sonnette d’alarme il y a quelques jours pour alerter en masse quant à la présence grandissante de la mouche noire dans toute la péninsule ibérique.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette mouche ne pique pas, mais mord. Pourquoi ? Pour se nourrir du sang de ses victimes.

Des conditions favorables à la prolifération de ces insectes

Ces dernières années en Espagne, les conditions ont été particulièrement propices à la prolifération de cet insecte. Très présent le long des cours d’eau, il apprécie tout particulièrement la chaleur.

Et justement, les températures n’ont pas cessé d’augmenter ces dernières semaines dans de nombreuses régions d’Espagne. En Catalogne, en Andalousie, autour de Madrid ou encore à Murcie, la mouche noire fait de plus en plus de victimes.

Si elle ne cesse de voir sa population augmenter, c’est parce que les conditions climatiques sont optimales pour cette mouche. Suite à une baisse significative des précipitations, les cours d’eau ont nettement diminué, favorisant ainsi la prolifération de l’espèce.

À savoir que d’après les spécialistes, plus les températures augmentent, plus le métabolisme de ces nuisibles s’accélère. Ainsi, ils se reproduisent plus rapidement et en plus grand nombre.

Des morsures très douloureuses

Heureusement, cette fameuse mouche noire n’a, pour l’heure, transmis aucune maladie. Cependant, ses morsures s’avèrent particulièrement douloureuses. Mais pas sur le coup car, comme le moustique, cet insecte prend soin d’injecter un liquide anesthésiant pour que sa victime ne sente pas la morsure.

Mais lorsque l’anesthésiant ne fait plus effet, la salive encore présente sous la peau génère une intense douleur. En cas de réaction allergique, la blessure reste visible et incommodante pendant plusieurs semaines.

La mouche noire pourrait-elle arriver en France ?

En Espagne, les autorités ont donné de nombreux conseils pour permettre à chacun de se protéger contre cette mouche noire. Pour commencer, il faut éviter au maximum de se balader près des cours d’eau à l’aube et en fin de journée car c’est à ces heures que ces insectes se révèlent très agressifs.

Pour limiter les risques, il est également recommandé de porter des vêtements sombres et couvrants. Enfin, il convient d’utiliser des répulsifs efficaces.

En France, aucune morsure de cette mouche noire n’a été recensée pour le moment. En outre, nous ne sommes pas en proie à un été caniculaire et notre état de sécheresse n’est pas aussi avancé que celui des régions d’Espagne concernées.

Ainsi, il y a peu de probabilités pour que cette mouche noire étende sa population dans nos régions. Néanmoins, les insectes ne connaissent pas les frontières. Il n’est donc pas à exclure que ces mouches viennent jusqu’à nous si les conditions climatiques leur sont favorables.