Morsure de tique : comment retirer une tique et prévenir la maladie de Lyme ?

On en entend de plus en plus parler ces dernières années. Les tiques sont toujours plus nombreuses et profitent de nos balades en forêt pour grimper le long de nos jambes. Et malheureusement, leurs morsures ne sont pas toujours bénignes. En effet, ces insectes voraces sont porteurs d’une maladie infectieuse qui peut se révéler dangereuse.

Crédit photo : iStock

Une morsure qui présente des risques de contamination

Lorsque les tiques se nourrissent du sang des oiseaux, des rongeurs ou encore d’autres mammifères de la forêt, elles se contaminent avec des micro-organismes. L'un d'entre eux est à l’origine de la fameuse maladie de Lyme.



La bactérie responsable de cette pathologie est présente dans la salive des tiques infectées. C’est pourquoi ces arachnides acariens nous contaminent lorsqu’ils nous mordent. Le problème, c’est que cette morsure est indolore. Impossible donc de se rendre compte qu’une tique est déjà en train de se nourrir de notre sang.



Ainsi, dans la plupart des cas, les personnes piquées ne s’en rendent pas compte et ne surveillent pas l’évolution de la piqûre. Heureusement, la plupart sont bénignes. Néanmoins, il convient de garder un œil sur leur évolution pour ne prendre aucun risque. Car si la maladie de Lyme n’est pas traitée, elle peut occasionner des troubles neurologiques.

Comment retirer une tique ?

Ces dernières années, les tiques sont de plus en plus nombreuses car les hivers sont moins froids, mais aussi parce que leurs prédateurs voient leur population réduire progressivement. Ainsi, une nouvelle habitude s’impose après chaque promenade dans les bois : inspecter sa peau.

Il faut être particulièrement vigilant au niveau des plis car ces insectes s’y plaisent beaucoup. De plus, certains sont très petits. N’oubliez pas le cuir chevelu qui fait une excellente cachette !



Si vous trouvez une tique sur vous ou l’un de vos proches, il faut la retirer le plus vite possible. Car pour transmettre leurs bactéries, ces petites bestioles doivent être présentes depuis au moins quatre heures.

Attention, le retrait doit s’effectuer avec beaucoup de soin. Si l’on ne fait pas attention, le corps sera retiré, mais la tête restera accrochée.

Pour éviter cela, mieux vaut utiliser un outil spécifique appelé "tire-tique". Vous en trouverez facilement dans toutes les pharmacies et sur Internet.

Et si vous ne possédez pas cet accessoire, utilisez une pince à épiler. Une fois la tique saisie, tirez doucement en tournant pour retirer l’ensemble.

N’utilisez pas d’alcool et surveillez l’évolution de la morsure

Quelle que soit la manière dont vous retirez ce nuisible, n’utilisez jamais de produit renfermant de l’alcool. La tique régurgiterait, augmentant les risques de vous contaminer avec ses bactéries. En revanche, vous pouvez désinfecter la piqûre après le retrait.



Après la piqûre, vous remarquerez une tache rouge sur votre peau. Survenant dans les 24 heures, cette réaction cutanée est normale. Pour éliminer tout risque de contamination, vous devez surveiller cette blessure pendant quatre semaines.



À l’issue de ce délai, il ne doit rester aucune trace de la morsure. Si, au contraire, la peau est encore marquée d’une plaque rouge, mieux vaut consulter un médecin. Par ailleurs, si la tique que vous avez découverte sur vous semblait être installée depuis plusieurs jours, une consultation s’impose. Faites de même si vous retirez plusieurs insectes en même temps.