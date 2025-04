Signalé disparu par sa femme, il simule un enlèvement pour éviter de dire où il avait passé la nuit

En Espagne, un homme de 48 ans fait l’objet d’une enquête pour avoir simulé son propre enlèvement. L’individu aurait inventé toute une histoire pour éviter d’expliquer à sa femme où il avait passé la nuit.

Qu’est-ce que vous seriez prêts à faire pour dissimuler vos cachotteries ? Certainement inventer un mensonge encore plus grand ! C’est ce qu’a tenté de faire un Espagnol qui fait l’objet d’une enquête de la police pour avoir simulé son enlèvement !

Pour quelle raison a-t-il fait ça ? Cette histoire rocambolesque commence il y a quelques jours, lorsque l’épouse du suspect se rend dans un poste de gendarmerie pour signaler sa disparition. Dans état de désespoir, elle explique qu’elle n’a pas réussi à le contacter alors qu’il n’était pas rentré de la nuit.

Les militaires commencent leurs recherches puis, quelques heures plus tard, un homme se rend dans un commissariat. L’homme en question, qui s’est avéré être la personne disparue, est agité, effrayé, échevelé et sa chemise est déchirée. Ce dernier prétend avoir été kidnappé et avoir réussi à échapper à ses ravisseurs.

Crédit photo : iStock

Dans sa déclaration, il raconte que trois personnes l’ont approché par derrière alors qu’il rentrait chez lui et l’ont fait monter de force dans une camionnette. Une fois à l’intérieur du véhicule, l’un des ravisseurs l’aurait plaqué au sol tandis qu’un autre le fouillait et prenait ses affaires.

Des incohérences dans son récit

Âgé de 48 ans, il explique n’avoir pas pu identifier ces ravisseurs car ils le maintenaient face contre terre. La camionnette se serait mise à bouger et se serait arrêtée. Les trois kidnappeurs sont alors sortis du véhicule pour discuter une dizaine de minutes. C’est alors que l’individu en a profité pour s’échapper par le biais de la porte arrière qui était entrouverte. C'est d'ailleurs dans sa fuite que sa chemise se serait déchirée.

Crédit photo : iStock

Après s’être enfui, il réalise qu’il se trouve dans un champ au bord de la rivière Iregua. Pour se sortir de sa galère, il a renoncé à demander de l’aide sur le chemin pour ne pas être repéré par ses ravisseurs, potentiellement à sa recherche.

Cependant, son récit a semé le doute chez les enquêteurs qui ont relevé de nombreuses incohérences, contradictions et mensonges quant au déroulé de ce kidnapping. En effet, cette nuit-là, il pleuvait énormément et le quadragénaire était complètement sec. Ce qui semble étrange s’il affirme avoir marché pendant 13h sous la pluie dans un champ boueux.

Crédit photo : iStock

Confronté à ses contradictions, l’individu a finalement reconnu avoir inventé toute l’histoire pour éviter de faire face à la vérité. Une vérité sur l’endroit où il avait passé la nuit qu’il ne voulait surtout pas révéler à sa compagne.