États-Unis : cette lycéenne a été acceptée dans 72 universités et son choix a été immédiat

En Floride, une adolescente a décidé de se lancer un challenge et de postuler dans 90 universités différentes. Elle a finalement été acceptée dans 72 d’entre elles.

Ja’Leaha Thornton est une lycéenne qui vit en Floride. La jeune femme est en train de finir sa dernière année de lycée et en prévision de l’avenir, elle a décidé de prolonger ses études et d’aller à l’université. En septembre dernier, elle a commencé à envoyer ses candidatures dans différentes facultés.

Crédit photo : Itss Leahaa

Cependant, la jeune femme a décidé de se donner un challenge et de postuler dans 90 universités différentes, afin d’élargir son horizon et de voir combien d’universités accepteraient de l’accueillir.

Une lycéenne acceptée dans 72 universités

Sur ses 90 demandes, Ja’Leaha Thornton a été acceptée dans 72 universités. Devant tant de choix, la lycéenne a finalement décidé d’aller à l’Université Xavier, en Louisiane, pour étudier la chimie et se spécialiser en psychologie pré-médicale.

« Au début, je cherchais à devenir pédopsychiatre, mais plus j’y réfléchissais, plus je voulais travailler avec des personnes qui ont commis des crimes pour essayer de les ramener sur la bonne voie, connaître leur histoire et voir comment ils pourraient s’en sortir dans leur nouvelle vie », a expliqué l’étudiante.

Crédit photo : Itss Leahaa

En attendant d’entrer dans cette nouvelle université, la lycéenne prépare son discours pour la cérémonie de remise des diplômes qui aura lieu le mois prochain. Pendant cet événement, Ja’Leaha Thornton songe à remercier toutes les personnes qui l’ont aidée pendant son parcours scolaire.

« Je voulais juste m’assurer de remercier ma famille, en particulier ma mère, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et mon oncle. Ils ont été une base solide pour moi. Je crois au dicton ''il faut un village pour construire un enfant'', et c’était mon village. Je veux remercier aussi ma famille scolaire, mon conseiller d’orientation, mes professeurs et mes amis. Presque tous ceux qui m’ont aidé tout au long du voyage », a-t-elle affirmé.

Crédit photo : Itss Leahaa

En plus d’intégrer sa nouvelle université en Louisiane, l’étudiante a plusieurs projets pour son avenir. Elle aimerait continuer ses études à l’étranger, en Asie, et créer sa propre organisation pour sensibiliser à la santé mentale.