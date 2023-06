Cette maman découvre avec horreur le visage de son bébé recouvert de griffures à la sortie de la crèche

Une maman australienne a récupéré son bébé griffé au visage, à la sortie de la crèche.

Si vous hésitez à placer votre enfant en crèche par peur de le laisser entre de mauvaises mains, ne lisez surtout pas cet article car il risque de vous effrayer davantage.

Des incidents peuvent en effet survenir dans ce genre d’établissement mais certains sont si graves qu’ils ont de quoi angoisser les parents indécis.

Récemment, une jeune maman australienne de Melbourne a ainsi raconté avoir récupéré son bébé Noah, âgé seulement de 10 mois, dans un état déplorable après l’avoir déposé en crèche.

Crédit photo : DR

Horrifiés, des parents récupèrent leur enfant avec le visage griffé, à la sortie de la crèche

L’enfant avait le visage entièrement griffé au grand désarroi de ses parents, qui ont aujourd’hui le sentiment d’avoir confié leur petit garçon à des personnes incompétentes et inconscientes.

Le personnel de la crèche (baptisée « Only About Children ») s’est défendu en expliquant qu’il s’agissait d’un accident indépendant de leur volonté, et que le bébé avait été griffé par l’un de ses camarades, alors que l’on changeait sa couche.

« Nous étions tous les deux en larmes. Nous ne pouvions pas croire qu'une chose aussi horrible était arrivée à notre garçon (…) Je ressens beaucoup de douleur dans mon cœur. Je ne veux même pas cliquer sur les images », a ainsi raconté cette mère de famille, prénommée Rachel, au micro de la chaîne locale 7NEWS.

Portes de l'établissement « Only About Children », la crèche incriminée. Crédit photo : Capture d'écran facebook / 7News

Après avoir récupéré leur enfant, les parents l’ont immédiatement conduit à l’Hôpital où les médecins ont fait part de leur sidération en apprenant l’origine de ses blessures. Ces derniers ont toutefois tenu à rassurer le couple en lui affirmant que les blessures n’étaient que superficielles et qu’il n’y aurait pas de cicatrices.

Malgré ces nouvelles rassurantes, les parents du petit Noah ne veulent pas en rester là, d’autant qu’ils ne croient pas à la thèse du simple accident.

« Ils (le personnel de la crèche N.D.L.R.) ont expliqué que c'était arrivé par accident, mais nous ne pouvons pas accepter cette explication (…) Plus de 20 griffures sur le visage de Noah, comment cela peut-il être accidentel ? Mon mari affirme qu'il ne s'agit absolument pas d'un accident, mais d'une maltraitance », a soutenu la mère de famille.

Depuis cet incident, le couple a reçu une lettre d'excuses de la part de la crèche, mais ce geste n’est pas suffisant aux yeux de Rachel qui exige une indemnisation.

Informé, le ministère de l'Éducation a déclaré que « des mesures » allaient être prises pour « répondre à cet incident » .

Affaire à suivre !