« Leur mari pourrait tomber amoureux de moi », elle ne peut plus emmener sa fille à la crèche car sa beauté attise la jalousie des femmes

Narcisse n’a qu’à bien se tenir, car cette mère de famille voue un véritable culte à sa propre beauté. Le hic ? Elle ne peut plus emmener sa fille à la crèche sans déclencher la jalousie des autres mamans, à en croire son témoignage.

Lena Nersesian est une mère de famille qui ne manque pas de confiance en elle. Celle qui exerce le métier de mannequin et de modèle photo est fière de son physique, et se sent bien dans ses baskets.

Trop belle pour emmener son enfant à la crèche

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son apparence semble lui causer quelques soucis. Selon elle, elle attise la jalousie des autres femmes lorsqu’elle dépose sa fille à la crèche.

«Lorsque j’emmène ma fille à la crèche, les autres mères me regardent mal, parce qu’elles sont jalouses de ma beauté. Elles pensent que leur mari pourrait tomber amoureux de moi», a-t-elle écrit dans sa story Instagram.

Face à cette situation, elle a fait le choix de ne plus accompagner son enfant à la crèche. La jeune femme ignore peut-être que «la beauté est dans les yeux de celui qui regarde».

Outre ce détail, Lena Nersesian mène une vie normale avec sa famille, loin des strass et des paillettes :

«Je suis mannequin, mais ma vie est tout à fait normale. J’aime cuisiner et je passe beaucoup de temps aux fourneaux. De cette façon, j’arrive à avoir beaucoup de temps libre, que j’aime utiliser pour des promenades dans le parc avec mon partenaire et ma fille», a-t-elle expliqué.

