États-Unis : elle accouche de quadruplés quatre ans après la naissance de ses jumeaux, un événement rare

Aux États-Unis, un couple a accueilli des quadruplés quatre ans après la naissance de ses jumeaux.

Callie et Gabriel Smith sont à la tête d’une famille nombreuse. En juin dernier, les deux époux originaires de Californie (États-Unis) ont vécu un véritable miracle. Ces derniers ont en effet accueilli des quadruplés quatre ans après la naissance de leurs jumeaux, rapporte le magazine People.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette arrivée était très attendue. Callie et son époux ont eu recours à sept tentatives de fécondation in vitro avant d’accueillir Norah, Selah, Ezra et Abigail Les nourrissons ont rejoint une fratrie de trois enfants, l’ainée Ariella, sept ans, et les jumeaux Noah et Samara, quatre ans.

Fort heureusement, l’accouchement s’est déroulé sans accroc même si les bébés sont nés avec neuf semaines d’avance. Comme le rappelle Huy Truong, le néonatologiste qui s’est occupé de Callie, il existe seulement une chance sur 3,5 millions de donner naissance à des quadruplés.

Après avoir passé 40 jours dans l’unité de soins intensifs néonatals, tous les bébés sont rentrés ensemble chez eux.

«C’est un véritable apprentissage»

Sans réelle surprise, s’occuper de sept ans enfants n’est pas une mince affaire, et les parents ont dû revoir toute leur organisation depuis l’arrivée des petits derniers dans la famille.

«C’est un véritable apprentissage», explique la maman âgée de 36 ans. Par chance, Callie et son compagnon peuvent compter sur l’aide de leurs proches et de la communauté religieuse. Une cagnotte en ligne a même été créée pour aider le couple à acheter une nouvelle camionnette.

Crédit Photo : NICOLE REA OF NIKKIB PHOTOGRAPHY

«Ils nous ont vraiment tendu la main», confie Gabriel. Nous nous sommes dit "Nous allons nous débrouiller". Et puis on s'est rendu compte qu'on n'y arrivait pas». De son côté, Callie partage le point de vue que son partenaire.

«Chaque semaine, c'est un combat difficile, nous dormons très peu, probablement deux ou trois heures par nuit (…) Nous avons l'avantage d'avoir d'autres enfants, donc nous savons que les choses vont devenir un peu plus faciles. Et c'est une joie de voir leurs petites personnalités s’épanouir».