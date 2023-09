Une photographe fait poser une mère et ses quadruplées, mais ce détail sur la photo va changer sa vie

Une photographe a récemment fait une découverte qui a changé sa vie, simplement en photographiant une mère et ses quatre filles.

Emily est une photographe qui est habituée à prendre des clichés familiaux. Il y a quelques temps, la jeune femme a organisé une séance photo avec une grande famille composée de la maman, Cassie, et de ses quadruplées. La séance s’est très bien passée : à peine arrivée, Emily a cherché le meilleur endroit pour prendre la famille en photo en choisissant une jolie lumière et un beau décor.

Pendant la séance, la photographe a pris beaucoup de photos et tout s’est très bien passé puisque les quatre petites filles étaient à l’écoute et sont restées concentrées et calmes. Quelques jours plus tard, Emily a repris ses photos afin de les retoucher. En zoomant sur l’une d’elle, elle a fait une découverte stupéfiante.

Un lien de parenté

L’une des petites filles photographiées avait les yeux vairons, une caractéristique physique également partagée par Emily et son père. En plus de cela, en zoomant sur la photo, Emily a vu que, tout comme elle, l’enfant avait une tache de naissance en forme de cœur sur le corps. En regardant les autres clichés, Emily a remarqué avec stupeur que Cassie avait également cette tache de naissance reconnaissable.

Troublée, Emily a décidé de faire part de sa découverte à son père. Celui-ci étant à l’hôpital, elle s’est rendue à son chevet pour lui demander s’il connaissait Cassie. Immédiatement, celui-ci a tout avoué : peu de temps avant la naissance d’Emily, il a eu une aventure avec une femme, avec qui il a eu Cassie. Ainsi, Emily a appris que Cassie était sa soeur et qu’elle était désormais la tante… de quatre petites filles !

La photographe a décidé de tout révéler à Cassie. Sous le choc, cette dernière a accepté de passer un test ADN et les résultats ont été sans appel : les deux femmes sont bien parentes. Aujourd’hui, Emily et Cassie se sont rapprochées et elles passent beaucoup de moments ensemble pour rattraper le temps perdu.