Le quartier est cerné par la police, menacée par un homme armé, un livreur débarque pour livrer un colis

Une scène surréaliste s’est produite en Californie : un chauffeur-livreur d’Amazon a traversé un barrage de police pour livrer un colis.

Depuis plusieurs semaines, une vidéo cartonne sur le réseau social TikTok. La raison ? Sur les images, on aperçoit un chauffeur-livreur traverser un barrage de police pour livrer un colis.

Cette scène cocasse a eu lieu à Cary, en Californie (États-Unis). Alors que des agents du SWAT tentaient d’appréhender un homme armé barricadé dans sa maison, le livreur s’est retrouvé au milieu de l’affrontement.

En d’autres termes, ce dernier n’a pas hésité à braver le danger pour se diriger vers le domicile de son client, situé un peu plus loin. À noter que la rue était bordée de voitures de police. Mais ce détail n’a pas empêché le jeune homme de faire son travail.

La vidéo est devenue virale

Sans réelle surprise, les policiers présents sur les lieux lui ont retiré le colis des mains avant de lui ordonner de faire demi-tour. Contre toute attente, le chauffeur-livreur s’est empressé de prendre une photo de la maison pour prouver que le colis avait bien été livré.

Une fois cette étape terminée, il s’est éloigné du barrage policier avant de reprendre la route. La séquence, qui a été filmée par une voisine, est rapidement devenue virale : elle a récolté plus de 7 millions de vues et 1,3 million de likes. Dans les commentaires, les internautes ont salué l’audace et la nonchalance du travailleur.

Selon le New York Post, l’homme armé était enfermé dans son appartement avec son fils de 11 ans. Au total, la confrontation entre les forces de l’ordre et le suspect a duré près de 20 heures.