Du haut de ses 12 ans, elle sauve son frère jumeau grâce à un réflexe indispensable

Aux États-Unis, une adolescente de 12 ans a sauvé la vie de son frère jumeau qui était en train de s’étouffer dans la cafétéria du collège.

Crédit Photo : ABCNews

Du haut de ses 12 ans, Amelia Loverme n’a rien à envier aux super-héros. Il y a plusieurs semaines, cette dernière a secouru son frère jumeau qui était en train de s’étouffer dangereusement avec un bout de fromage.

Les faits se sont déroulés dans la cafétéria d’un collège situé dans le Massachusetts, aux États-Unis. L’adolescente déjeunait avec son frère jumeau Charlie et des camarades de classe lorsque le jeune homme a commencé à s’étouffer avec une tranche de fromage.

«J’avais vraiment peur parce que je ne savais comment faire pour le faire sortir de ma gorge. J’ai cru que j’allais m’évanouir ou mourir», a déclaré Charlie à Good Morning America.

Crédit Photo : ABCNews

«Je savais que je devais l’aider»

Sur les images de vidéosurveillance, on aperçoit Charlie en train de trébucher et de demander de l’aide autour de lui. Face à l’urgence de la situation, Amelia s’est précipitée vers son frère et lui a pratiqué la manœuvre de Heimlich.

«Je savais que je devais l’aider(…) J’ai juste fait ce que je pensais être juste », a déclaré la jeune héroïne à GMA. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son sang-froid et ses réflexes lui ont permis de sauver la vie de son frère.

Crédit Photo : ABCNews

En effet, Charlie a pu recracher le morceau de fromage après quelques compressions abdominales. Comme le précise le site spécialisé Manuel MSD, la manœuvre de Heimlich est une «procédure rapide de premiers soins d’urgences pour traiter l’étouffement dû à l’obstruction des voies respiratoires par un corps étranger».

Christy Ruth, la mère des jumeaux, a révélé au média américain à quel point elle était fière de sa fille : «Les enfants doivent faire attention et veiller les uns sur les autres, et je suis reconnaissante à Amelia de l’avoir fait».