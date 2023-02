Aucun fromage français ne se trouve dans le Top 10 des meilleurs fromages au monde, déception chez les Français

Il y a cinq jours, le site TasteAtlas, un guide touristique gastronomique, a publié le classement des 100 meilleurs fromages au monde. Stupeur côté français, aucun de nos produits ne figure dans le Top 10. Une incompréhension chez les fromagers et les internautes hexagonaux.

Sur les dix premières places du classement des meilleurs fromages au monde, huit sont italiens. Les deux résistants à l’assaut transalpin sont le Oaxaca cheese du Mexique et le Queijo Serra da Estrela du Portugal.

Pour trouver une première trace de fromage français, il faut regarder aux 13ème et 14ème positions où le Reblochon et le Comté figurent. Le Bundz polonais et le Canastra brésilien devancent même nos dignes représentants en occupant respectivement les 11ème et 12ème places.

Un affront et une incompréhension pour beaucoup de Français, professionnels et consommateurs. Comment expliquer une si faible représentation de nos fromages et si loin dans le classement ? Même notre incontournable Camembert pointe à la … 91ème place du classement, fermant la marche des fromages hexagonaux.

Une méthode d’évaluation déjà pointée du doigt

Sur le web, les internautes français ont multiplié les réactions dénonçant ce classement : « scandaleux », « révoltant » … Face à l’armada italienne menée par le célèbre Parmesan Reggiano, les clients d’une fromagerie française ont même essayé de trouver une raison, « je pense que les juges étaient Italiens », pense l’un d’entre eux. Une déception légitime que tente de comprendre Yves Jourquin, fromager à Paris :

« On sait que les fromages italiens ont le vent en poupe et sont bien défendus par les Italiens, qui sont très fiers de leur gastronomie. Le parmesan c’est un super fromage, un super affinage, ils ont mis l’accent là-dessus. C’est un fromage de cuisine alors que nous on est peut-être sur des produits de plateau », a-t-il raconté à BFMTV.

« On consomme beaucoup de fromages dans notre pays, mais à l’export on vend 4000 tonnes annuelles de comté contre 40.000 pour le parmesan », souligne encore le fromager.

Malgré tout, il y a de quoi être sévèrement déçu pour les fromages français. Nos confrères de TF1 info se sont même renseignés sur les méthodes d’évaluations du site croate et ont relevé des failles. Ils indiquent notamment que « si des dizaines de milliers d'internautes d'un même pays se coordonnent pour noter en masse des spécialités (en veillant à ne pas valoriser de manière trop flagrante les recettes de chez eux), il est possible d'exercer une influence notable sur les classements ».

Ce n’est pas la première fois que le site TasteAtlas est pointé du doigt pour ses classements polémiques. En 2022, il avait par exemple classé la France 9ème du classement des meilleures cuisines au monde… derrière les États-Unis.