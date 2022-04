États-Unis : une femme dépense 47 dollars pour sa robe de mariée et affole la toile

Aux États-Unis, un couple a déboursé la modique somme de 500 dollars pour organiser sa réception de mariage. Sans surprise, cette histoire n’est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux.

Vous l’ignorez peut-être, mais le budget moyen d’un mariage en France s’élève à 12 000 euros. Au pays de l’Oncle Sam, les couples déboursent environ 30 000 dollars (environ 28 000 euros).

Crédit Photo : Istock

Un budget de mariage minime et efficace

Une jeune mariée résidant à Los Angeles a décidé de briser les codes. Dans une vidéo TikTok, cette dernière explique avoir dépensé 500 dollars (462 euros) pour organiser sa réception de mariage.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Kiara Brokenbrough ne manque pas de ressources. La reine des bons plans a commandé sa robe de mariée sur Shein, une marque chinoise de vêtements en ligne.

Par chance, Kiara a trouvé la tenue de ses rêves pour la somme de… 47 dollars (43 euros) : « Je ne voulais pas dépenser beaucoup d'argent pour une robe parce que je comptais la porter une seule fois », a-t-elle indiqué dans sa publication.

Crédit Photo : Niann Hill

Une cérémonie simple mais féerique

Une fois cette étape terminée, la jeune femme a une nouvelle fois fait preuve de bon sens. Par exemple, le costume du marié a coûté une centaine d’euros. Le couple a décidé de se promettre l’éternité lors d’une cérémonie en extérieur.

Pour ce faire, les deux tourtereaux ont jeté leur dévolu sur un lieu qui n’avait pas besoin d’être loué : « Nous avons loué 30 chaises pour 76 dollars (70 euros) et une arche en triangle pour 230 dollars (212 euros ). Les pétales, le gâteau et le long tapis étaient des cadeaux », a indiqué Kiara au média Insider.

Crédit Photo : Niann Hill

Crédit Photo : Niann Hill

La réception s’est déroulée dans un restaurant où chaque invité a payé son repas : « Je suis contente que l’on ait choisi de faire une cérémonie simple et intime, et je suis très fière d’avoir montré qu’il est plus important d’investir dans son couple plutôt que dans le mariage et les tenues ».

Sans surprise, la publication TikTok est rapidement devenue virale (plus de 110 000 likes et 900 000 vues). Dans les commentaires, Kiara a reçu une pluie de compliments de la part des internautes.

Une chose est sûre : un budget limité n’est pas synonyme de médiocrité, comme le démontrent les photos de la cérémonie.

Crédit Photo : Niann Hill