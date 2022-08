Voici le trésor valant 830 000 euros dont pourrait hériter Lilibet, de sa mère Meghan Markle et sa grand-mère Diana

Lilibet, la fille du prince Harry et de Meghan Markle, pourrait hériter d’un gros trésor de la part de sa mère et de la princesse Diana. Il serait composé de bijoux d’une valeur de 830 000 euros.

Dans la famille royale britannique, Lilibet Mountbatten-Windsor est la fille du prince Harry et Meghan Markle. Âgée d’un an, la petite fille pourrait hériter d’une très grosse somme quand elle sera grande. En effet, elle pourrait recevoir une partie des joyaux de la Couronne, une collection personnelle de bijoux portés par les membres de la famille royale.

Crédit photo : @misanharriman / Bestimage

Les bijoux que Lilibet pourraient recevoir appartenaient en grande partie à la princesse Diana. Ils sont aujourd’hui portés par Meghan Markle, qui pourra ensuite les léguer à sa propre fille.

Des bijoux d’une valeur de 830 000 euros

Les bijoux ont été confectionnés par de grands créateurs comme Cartier, Garrard ou encore Asprey. On retrouve des rangées de perles, des bracelets en or, des montres précieuses ou encore des joyaux sertis de diamants. Lilibet pourrait également recevoir la bague de fiançailles de sa mère, composée d’un diamant central et de deux diamants plus petits ayant appartenu à la princesse Diana. Cette bague a une valeur de 142 000 euros, contre 11 000 euros pour l’alliance de Meghan Markle.

Crédit photo : Bestimage

Lilibet pourra également avoir d’autres bijoux qui appartenaient à la princesse Diana, comme des boucles d’oreilles en or en forme de papillons ou encore une montre Cartier. En plus d’être très chers, ces joyaux ont une grande valeur sentimentale au sein de la famille royale.