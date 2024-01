Il apprend que son fils va intégrer l'école de ses rêves, sa réaction risque de vous émouvoir

Aux États-Unis, un père de famille a sauté de joie lorsqu’il a appris que son fils avait été accepté dans l’école de ses rêves. Sa réaction émouvante est devenue virale sur le réseau social TikTok.

«Un père a deux vies : la sienne et celle de son fils». Ce n’est pas Craig Cooper qui oserait dire le contraire. La raison ? Ce père de famille américain a sauté de joie lorsqu’il a appris que son fils aîné avait été accepté dans l’école de ses rêves.

Par chance, sa réaction émouvante a été capturée en vidéo. Sur les images, Graig et son fils Joshua peinent à cacher leur émotion en apprenant la bonne nouvelle. Ces derniers se prennent dans les bras et versent même quelques larmes.

«Il n’y a pas de mots. Il y a une profonde émotion. Je suis vraiment, vraiment fier de mon garçon», a indiqué le papa de quatre enfants à Good Morning America. Les Cooper ont déclaré qu’ils étaient fous de joie à ce moment-là et qu’ils avaient du mal à contenir leurs émotions.

Comme le précise Graig auprès du média américain, Joshua a obtenu une grosse bourse d’études. Une belle récompense pour celui qui rêve d’étudier dans cette université depuis l’adolescence.

L’adolescent va étudier à New York

Le jeune homme a été accepté à la New York University (NYU), une université privée située à New York : «Je suis tombé amoureux du campus parce que j'ai toujours aimé la ville de New York depuis mon enfance».

Dès la rentrée prochaine, cet artiste en herbe va étudier les beaux-arts et la production musicale. Aujourd'hui, Joshua Cooper écrit, chante et publie ses propres chansons originales.

Crédit Photo : Craig Allen Cooper

Craig Cooper est heureux de voir son fils entamer un nouveau chapitre et poursuivre ses rêves : «Il va de l’avant et je pense que son parcours est un exemple pour le monde (…) Je suis tellement excité et heureux pour lui», a confié le père de famille.