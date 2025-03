À 17 ans, il est accepté dans plus de 60 universités et reçoit une bourse de 1 million de dollars

Mantavius Presley est un jeune homme âgé de 17 ans dont la candidature a été acceptée dans plus de 60 universités, en Géorgie. L’étudiant a également reçu plus de 1 million de dollars de bourses d'études.

En Géorgie, Mantavius Presley est un élève pas comme les autres. Après avoir étudié au lycée du comté de Douglas, le jeune homme de 17 ans a postulé dans de nombreuses universités le 1er août 2024. Il a envoyé sa candidature au plus grand nombre d’écoles possibles, dès qu’il en avait le temps.

“Quand j’étais petit, je disais toujours que j’irai à l’université car les membres de ma famille me disaient toujours à quel point ils adoraient leur vie universitaire et à quel point elle les avait marqués”, a-t-il affirmé dans une interview accordée à Good Morning America .

Crédit photo : Mantavius Presley

Par la suite, Mantavius Presley aimerait faire des études de médecine pour devenir anesthésiste. Pour cela, il a envoyé sa candidature à plusieurs universités comme celle d’Alabama, le Morehouse College, l’Université Xavier de Louisiane, l’Université d’Howard ainsi que celle de Mercer.

“J’ai une passion : aider les autres, donner un coup de main quand on en a besoin. Mon plus grand objectif dans la vie est de motiver les gens et d’aider les autres car on ne sait jamais ce que quelqu’un traverse, et on peut toujours aider quelqu’un avec un simple mot d’inspiration, un sourire ou même un câlin”, a-t-il confié.