Cet ouvrier pensait avoir gagné 100 000 euros, il découvre qu'il a en fait raflé beaucoup plus !

Récemment, un trentenaire originaire des Côtes-d’Armor a remporté la coquette somme d’un million d’euros grâce à un jeu à gratter. De prime abord, il pensait avoir gagné 100 000 euros…

Le mois de mars 2023 a réservé une belle surprise à un ouvrier originaire des Côtes-d’Armor. En effet, ce dernier a gagné un million d’euros grâce à un jeu à gratter. Le jeune homme, âgé d’une trentaine d’années, a récupéré son gain auprès de la Française des Jeux ce mercredi 12 avril.

Comme le précise le Télégramme, la jackpot a été remporté dans un bureau tabac, situé dans le centre de Guingamp : Le Chiquito. Sur place, un habitué de l’établissement a déboursé 10 euros pour s’acheter un Millionnaire.

Crédit Photo : image d'illustration / istock

«Il pensait avoir gagné 100 000 euros»

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le client est tombé des nues lorsqu’il a découvert son gain. Le hic ? Il pensait avoir gagné 100 000 euros, explique la FDJ.

«Il est devenu tout blanc quand la machine a annoncé un gain d’un million d’euros. Il avait des frissons, et nous aussi», ont confié les gérants du tabac-presse au site d’information.

Crédit Photo : image d'illustration / istock

Le nouveau millionnaire envisage «d’investir dans une maison et faire plaisir à ses proches». Un beau projet qui va (sans l’ombre d’un doute) se concrétiser.

Toujours selon le Télégramme, il s’agit du plus gros jackpot de l’histoire du Chiquito : «On a beaucoup de gagnants ici, on a redistribué plus de 520 000 euros l’année dernière. On a eu 1800 euros au Keno, 4800 euros au Loto, et cinq gagnants à 500 euros au Carré d’or le mois dernier».