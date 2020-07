Il invente un fauteuil roulant tout-terrain et ouvre de nouvelles perspectives aux personnes handicapées

Il y a un an, le Youtubeur JerryRigEverything, spécialisé dans les tests d’objets technologiques à l’instar des smartphones et des consoles, partageait une invention géniale: un fauteuil roulant tout terrain !

Crédit : JerryRigEverything / YouTube

Au départ, ce dernier a été imaginé et conçu pour venir en aide sa femme qui souffre de handicap et ne peut pas se déplacer normalement. Mais face à l’engouement autour du véhicule révolutionnaire dont il avait publié les exploits sur sa chaîne, JerryRigEverything, de son vrai nom Zack Nelson, a décidé de le commercialiser pour en faire profiter le plus grand nombre.

« Nous voulions créer quelque chose de robuste et avec de grandes capacités, et je pense que c’est ce que nous avons fait. Un grand merci à Utah Trikes qui nous a aidé à designé et réalisé le Rig (nom donné au modèle en référence à son inventeur, ndlr). Nous espérons qu’il apportera autant de bonheur et d’aventure à celles et ceux qui s’en serviront qu’il nous en a donné » a confié Zack Nelson.

Côté technique, le véhicule tout terrain peut atteindre la vitesse de 20 kilomètres par heure et permet de couvrir près de 30 kilomètres en une seule charge, de quoi offrir de nouvelles perspectives aux personnes atteintes de handicap pour qui le moindre déplacement s’avère souvent compliqué.

Seul hic, il faut actuellement compter environ 4 200 € pour acheter un exemplaire de ce fauteuil 4x4. Une somme importante qui on l’espère baissera dans les prochaines années avec le développement de différents projets de même type.

Crédit : JerryRigEverything / YouTube