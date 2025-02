Cette vidéo de MrBeast devient la plus likée de l'histoire de YouTube en détrônant “Despacito”

Sur YouTube, MrBeast est l’homme de tous les records. L’une de ses vidéos est devenue la publication la plus likée sur la plateforme, détrônant le clip “Despacito”.

Qui pourrait arrêter MrBeast ? Avec ses 364 millions d’abonnés, il est tout simplement la personnalité la plus suivie sur YouTube. Le créateur de contenus ne se contente pas de se reposer sur ses lauriers puisqu’il poursuit son ascension parmi les hautes sphères de la plateforme américaine.

En effet, le YouTubeur vient de faire tomber un nouveau record qui tenait pourtant depuis huit ans. Sa vidéo en format “short” (format court de YouTube), intitulée “Prendriez-vous l’avion pour Paris pour une baguette ?” a atteint 1,4 milliard de vues.

Plus que les vues, c’est surtout le nombre de likes qui a explosé le record. Sa vidéo a atteint les 54,77 millions de likes, ce qui fait d’elle la vidéo la plus aimée sur YouTube. Elle détrône Despacito, le clip de Luis Fonsi et Daddy Yankee, qui cumule 54,45 millions de likes et qui occupait cette place de numéro 1 depuis 2017.

3 vidéos de MrBeast dans le top 10 YouTube

Dans la vidéo de moins d’une minute, mise en ligne au mois de décembre 2022, on peut voir Mr Beast demander à plusieurs passants s’ils acceptaient de se rendre à Paris contre 300 dollars (environ 287 euros, ndlr), vol compris, pour lui rapporter une baguette de pain.

Un participant accepte le défi et s’envole alors pour Paris où il achète 12 baguettes de pain. Quitte à faire le voyage, autant ne pas revenir les mains vides. Après sa visite express de la capitale française, il a donc offert les baguettes au YouTubeur afin de recevoir la somme promise.

Crédit photo : MrBeast

Sur YouTube, MrBeast possède également deux autres vidéos présentes dans le top 10 des vidéos les plus likées. Il y a notamment, à la 8ème place, celle intitulée “Je donne des iPhone à la place de bonbons pour Halloween” qui cumule 39,34 millions de j’aime. En 10ème position, on retrouve sa vidéo intitulée “Katana vs arme à feu” avec 35,85 millions de j’aime.

Récemment, le créateur de contenus a également fait très fort avec sa vidéo tournée dans plusieurs pyramides en Egypte. dans lesquelles il a passé une centaine d'heures. En une dizaine de jours, sa vidéo a déjà cumulé 127 millions de vues et 4,2 millions de likes.