Ce père de famille vient de remporter un million d'euros à l'EuroMillions... pour la deuxième fois en deux ans

Oui, la chance existe. Et ce n’est pas ce père de famille qui oserait dire le contraire. Ce dernier a réussi l’exploit de remporter deux fois un million d’euros à l’EuroMillions en l'espace de deux ans.

L’année 2020 a été particulièrement florissante pour Alain (son prénom a été modifié). Alors que le premier confinement était en train de prendre fin, ce dernier a remporté un million d’euros au tirage du MyMillion de la Française des Jeux.

Crédit Photo : Shutterstock

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce père de famille est béni des dieux. La raison ? Il a raflé la même somme deux ans plus tard après avoir joué à l’EuroMillions. Dans une interview accordée au Dauphiné Libéré, le gagnant revient sur cette incroyable aventure.

Il gagne deux fois l’EuroMillions en deux ans

Lorsqu’il a gagné pour la première fois, Alain a fait le choix d’investir dans l’immobilier : «J’ai acheté un appartement pour loger l’un de mes enfants. J’ai un peu profité du reste, pour la fête du mariage et le voyage de noces, pour des vacances et des restaurants, j’ai mis le reste de côté». En parallèle, il a continué à jouer chaque semaine à l’EuroMillions. Une chose est sûre : cette habitude lui a permis de rafler le jackpot pour la deuxième fois, en l’espace de deux ans.

Crédit Photo : Istock

Selon ses dires, il a appris l’heureuse nouvelle le jour de son remariage avec son épouse : «La cérémonie avait lieu le matin et la fête le soir. Entre les deux, en sortant mon chien, je suis allé vérifier mes tickets à l’EuroMillions dans un bureau de tabac, et c’est là que je me suis rendu compte que j’avais gagné une deuxième fois».

Une fois le choc passé, Alain a contacté la FDJ lors de son voyage de noces en Italie, financé grâce au premier gain : «J’ai appelé le service gagnant de la FDJ depuis un bel hôtel de Venise, c’était une situation un peu décalée», confie le millionnaire au quotidien régional.