Il surprend sa femme en effectuant un haka vibrant alors qu'elle monte sur scène pour recevoir son diplôme

En Nouvelle-Zélande, une cérémonie de remise de diplômes a été marquée par le Haka vibrant d’un homme qui a voulu célébrer sa femme qui recevait son sésame sur scène.

Un moment surréaliste ! Kisha Rose Woodhouse, alias kiisha.rose sur TikTok, en avait les larmes aux yeux. Originaire de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, Kisha Rose s’apprêtait à recevoir son diplôme à l’Ara Institut de Canterbury, un institut de technologie.

Un diplôme qu’elle a acquis tout en étant une jeune mère puisqu’elle est tombée enceinte durant ses études. C’est donc avec son fils nommé Hawaikii, âgé de 8 mois, qu’elle a monté les marches la menant jusqu’à la scène où elle a reçu son diplôme. Si l’image de l’étudiante diplômée avec son bébé dans les bras a ému le public, c’est surtout la performance de son mari qui a conquis l’audience.

Dans un silence de cathédrale, le mari de Kisha Rose entame alors un haka puissant, seul au fond de la salle, provoquant les larmes de sa chérie sur scène. Le haka a été tellement solennel que tout le monde y a assisté dans le plus grand respect. Une fois le haka terminé, le public a lancé un tonnerre d’applaudissements pour le couple.

Pour rappel, le haka est une danse traditionnelle maorie généralement réalisée lors de célébrations sociales. S’il était originellement un cri de guerre, le haka a évolué pour devenir une véritable expression de la passion, de la vigueur et de l’identité du peuple maori. Il est devenu mondialement célèbre grâce aux All Blacks, l’équipe néo-zélandaise de rugby à XV.

Un moment “surréaliste” pour la jeune maman diplômée

Publiée sur le compte TikTok de Kisha Rose, la vidéo a été vue plus de 8 millions de fois. Une viralité incroyable qui a donné des frissons à de nombreux internautes et surtout à Kisha Rose : “Honnêtement, ce moment semblait tellement surréaliste, complètement inattendu et la façon dont il s’exprimait à travers son haka résumait vraiment le respect et l’amour que nous avons l’un pour l’autre à travers tous les défis que nous avons affrontés pour enfin me faire monter sur scène et obtenir mon diplôme”.

Parmi ces défis, ce fut évidemment la grossesse puis la maternité survenues durant ses études. Kisha Rose avait repris les cours seulement deux semaines après la naissance de son bébé et son mari a joué un rôle crucial pour s’en occuper afin qu’elle puisse se concentrer sur ses études : “Notre fils est avec moi car il méritait le diplôme tout autant que moi, il a assisté à tous les cours tout en étant dans mon ventre”, confiait avec amusement Kisha Rose auprès de Upworthy.

Sur la vidéo, on peut voir à quel point elle était surprise et émue aux larmes de voir son mari faire un haka en son honneur. Une magnifique preuve d'amour.