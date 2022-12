La vidéo touchante de ce papa accueillant son fils avec un Haka à l'aéroport va vous émouvoir

Il y a mille et une façons d'accueillir un proche après une longue absence. Ce papa a décidé d’exécuter un impressionnant haka dans l’enceinte de l’aéroport pour saluer le retour de son fils.

Capture d'écran. Crédit : Reddit

Sur Reddit, la performance a été partagée en nombre. La scène aussi cocasse qu’inédite a été capturée en vidéo dans un aéroport d’Australie-Occidentale, dans l’Ouest du pays.

Un papa, vêtu d’un t-shirt et d’un short noirs, pieds nus, s’est soudainement mis à effectuer un haka en guise de surprise pour le retour de son fils. Cette danse chantée célébrée par les Maoris et popularisée auprès du grand public par l’équipe de rugby de Nouvelle-Zélande avant chaque match, est aussi exécutée pour l’accueil d’invités d’honneur.

Une occasion parfaite pour le retour d’un membre de la famille.

Un terminal ému aux larmes pour la haka d’un papa à son fils

Le haka exécuté par les rugbymen néo-zélandais. Crédit : Sonya & Jason Hills/ Wikipedia

Comme on peut le voir sur la vidéo, le papa effectue son haka sous le regard d’abord médusé des passants. Son fils, debout quelques mètres plus loin, regarde avec attention et émotion, sans jamais détourner du regard, la danse chantée de son père.

Petit à petit, les visiteurs s’arrêtent pour observer avec respect cette danse célèbre. L’émotion peut se lire dans les yeux du fils et des passants.

À la fin du haka, le père et le fils se sautent dans les bras tandis que les passants applaudissent chaleureusement le papa. La personne qui a capturé ce moment en vidéo a indiqué sous sa publication : « Il n’y avait pas un seul œil sec dans le terminal ».

Un internaute a fait part de sa joie d’avoir pu assister à un tel spectacle : « Pour moi, un Haka est très émouvant et très beau. Je me sens privilégié de pouvoir l’observer ».