Un papa survivant du cancer annonce à son fils qu'il a gagné à l'EuroMillions, sa réaction émeut la toile

En Angleterre, un survivant du cancer ayant remporté le jackpot à l’EuroMillions s’est filmé en train d’annoncer l’heureuse nouvelle à son fils. Des images qui ont ému la toile.

Paul Harvey, un Anglais âgé de 51 ans, a vu sa vie changer du jour au lendemain.

Et pour cause : ce papa célibataire originaire d’Attleborough a remporté la coquette somme d’un million de livres sterling (environ 1,15 million d’euros) à l’EuroMillions.

Le quinquagénaire a découvert les résultats du tirage au début du mois de juillet. Une belle récompense pour celui qui s’est battu contre un cancer de l’intestin, tout en s’occupant de ses deux enfants, rapporte The Sun.

Comme le précise le tabloïd britannique, l’heureux gagnant s’est filmé en train d’annoncer la bonne nouvelle à son fils.

Il filme la réaction de son fils qui n’en revient pas…

Nos confrères expliquent que le vainqueur a installé son téléphone dans la cuisine afin de capturer la réaction de sa progéniture.

Sur ces images, on voit un adolescent entrer dans la pièce. Son père lui demande alors : « Combien de millionnaires connais-tu ? ». Ce à quoi le jeune homme répond : « Zéro ».

Comme vous pouvez le voir, Paul s’approche de son enfant avant de le serrer dans ses bras et lui dit : « Eh bien, tu en connais un maintenant ». Il ajoute :« Je le jure sur ma vie ». Une petite phrase qui a suffi à convaincre le garçon, qui éclate de joie.

« J’aime plaisanter, mais quand je dis ces mots, mes enfants savent qu’il faut le prendre au sérieux», confie le survivant du cancer.

….et émeut la toile

Diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo a ému de nombreux internautes, comme le montre cette salve de commentaires.

« Que Dieu les bénisse... Merveilleux... J'espère qu'ils auront une longue vie en bonne santé, entourés d’amour », peut-on lire sous la publication.

Une autre personne a écrit :

« Oh mon Dieu ! J’ai versé une petite larme (…) Je leur souhaite tout le bonheur possible ».

De son côté, Paul sait déjà comment il va utiliser ses gains. Il va emmener ses enfants en vacances en Grèce. Une première pour toute la famille.

« Nous ne sommes jamais partis ensemble à l’étranger et j’aimerais beaucoup les emmener tous les deux en Grèce. Mais d’abord, il faut qu’on obtienne nos passeports ! ».

Ce n’est pas tout. Il va aussi offrir une voiture à sa fille après l’obtention de son permis.

« La vie n'a pas toujours été facile, mais les enfants représentent le monde pour moi et ils passeront toujours en premier », a-t-il conclu.

