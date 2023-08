Les mots très forts de Julien Clerc qui a rendu un hommage émouvant à son frère décédé, Gérard

Endeuillé par la mort de son demi-frère Gérard, victime d'un crash d'avion le 15 août à Lavau-sur-Loire, Julien Clerc est apparu très ému au moment de lui rendre hommage.

Les mots étaient doux et posés, mais l'émotion bien palpable.

Deux jours après le décès de son frère Gérard, disparu tragiquement dans un accident d'avion le mardi 15 août, Julien Clerc lui a rendu un hommage émouvant sur scène, ce jeudi 17 août à la Baule (Loire-Atlantique).

Malgré le deuil que sa famille traverse, le chanteur de 75 ans avait tout de même fait le choix de maintenir ce concert auquel devait justement assister son frère, car c'est ce que ce dernier aurait souhaité, selon lui.

Julien Clerc, en concert jeudi soir à La Baule, a prononcé quelques mots pour son demi-frère Gérard Leclerc, mort dans le crash de l’avion qu’il pilotait. https://t.co/C8yPQDYtOW — Paris Match (@ParisMatch) August 18, 2023

Ému, Julien Clerc rend hommage à son frère Gérard

Avant de commencer à chanter, Julien Clerc (Pau-Alain Leclerc, de son vrai nom), très ému, s'est ainsi présenté devant les 1 400 personnes du public réuni au parc des Dryades, afin de lire un petit texte dédié à la mémoire de son demi-frère.

« Notre père avait un talent spécial pour les discours dans les réunions de famille, que la réunion soit gaie ou triste, il trouvait toujours le moyen de faire un discours brillant. Des trois fils qu’il a eus, je ne suis certainement pas celui qui a hérité de ce talent, c’était plutôt Gérard qui s’y collait. Et c’est pour ça que j’ai ce papier à la main, parce que je pense depuis 2 jours à ce que je vais pouvoir vous dire ce soir, alors c’est plus sûr que j’ai ce papier », a-t-il d’abord déclaré d’un ton hésitant, comme on peut le voir sur une vidéo filmée par la journaliste du Figaro, Lauren Trillard.

"Mon frère m'avait donné rendez-vous ici ce soir et le destin en a décidé autrement" : émouvant hommage de @JulienClerc_Off à son demi-frère #GerardLeclerc décédé dans un crash d'avion deux jours plus tôt alors qu'il se rendait à son concert à #LaBaule @Le_Figaro pic.twitter.com/diXYHQTYNC — Laurène Trillard (@laurenetrillard) August 17, 2023

« On m'a beaucoup demandé depuis deux jours si j'allais chanter ce soir, si j'allais maintenir ce concert. Évidemment que je vais chanter. Vous savez, pour moi, chanter (...) ce n'est pas un métier, c'est la façon que j'ai trouvé de traverser cette vie et c'est ma façon à moi de dire 'je t'aime' aux gens, c'est en chantant (...) Mon frère m'avait donné rendez-vous ici ce soir et le destin en a décidé autrement », a-t-il poursuivi, des trémolos dans la voix, sous les applaudissements du public.

« Je reçois depuis deux jours tellement de messages, de témoignages qui disent combien Gérard était aimé, respecté, pour sa gentillesse, son empathie, mais aussi son intégrité, sa rigueur morale et ses compétences journalistiques, que ça me fait chaud au cœur, ça atténue un peu la peine », a ajouté le chanteur, qui en a profité pour remercier Pascal Praud, présent dans le public, pour l'hommage que ce dernier avait rendu, la veille, à son frère sur CNews (la chaîne où officiait Gérard Leclerc).

"Si vous me permettez, je vais lui dédier ce concert. Je vais chanter, chanter pour dire à mon frère que je l'aime, poursuit avec émotion le chanteur @JulienClerc_Off. S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'il aurait détesté qu'on soit triste." #GerardLeclerc @Le_Figaro pic.twitter.com/IaYRECwkGJ — Laurène Trillard (@laurenetrillard) August 17, 2023

« Gérard a assisté depuis 50 ans à tous mes concerts fidèlement, jamais dans le jugement. Et vous savez, c'est agréable d'être admiré par son petit frère. Alors s'il y a une chose dont je suis sûr intimement ce soir, c'est qu'il aurait détesté que l'on soit triste et qu'il aurait détesté surtout que je ne chante pas. Alors ce soir, je vais penser à sa femme Julie, à leurs enfants, Charlotte, Antoine, Mathieu et leur famille. Et puis, si vous me le permettez, je vais lui dédier ce concert. Je vais chanter, chanter, pour dire à mon frère que je l'aime et comme toujours, depuis si longtemps, je vais vous remercier d'être ici et je vous souhaite une bonne soirée », a conclu Julien Clerc, submergé par l'émotion.