Peppa Pig : pour la première fois, un couple lesbien apparaît dans le célèbre dessin animé pour enfants

Dans un nouvel épisode de Peppa Pig diffusé il y a quelques jours au Royaume-Uni, les téléspectateurs ont pu découvrir une famille homoparentale composée de deux mamans. Une première pour ce célèbre dessin animé pour enfants.

Peppa Pig est un dessin animé pour enfants qui relate les aventures de Peppa, une petite truie qui adore sauter dans les flaques de boue. Ce dessin animé est l’un des plus populaires chez les tout-petits et a connu un succès dans le monde entier puisqu’il est diffusé dans 180 pays.

Crédit photo : Netflix

Lancé en 2004, il est suivi par des millions de téléspectateurs rien qu’aux États-Unis et comporte 7 saisons et 369 épisodes. En France, il est possible de regarder Peppa Pig sur France 5 et Netflix.

Une famille homoparentale dans Peppa Pig

Dans un nouvel épisode diffusé ce mardi 6 septembre au Royaume-Uni et intitulé « Families », une nouveauté est apparue dans le dessin animé. Penny, l’une des amies du personnage principal Peppa, lui a présenté sa famille, qui est constituée de deux mamans.

« Je vis avec ma maman et mon autre maman. Une maman est docteure et une maman cuisine des spaghettis », peut-on entendre dans le dessin animé.

Crédit photo : Netflix

Plus tard dans l’épisode, on peut voir les deux mamans de Penny venir la chercher à la sortie de l’école.

Un couple lesbien, une première dans Peppa Pig

Le fait que l’on puisse voir une famille homoparentale est une première dans Peppa Pig. Cette nouveauté a ravi les militants pour les droits des LGBT.

« C’est fantastique ! Beaucoup de personnes qui regardent ce dessin animé ont deux mamans ou deux papas, ça signifie beaucoup pour eux que leur expérience soit représentée dans un programme aussi iconique pour les enfants », a déclaré Robbie de Santos, de l’association pour la défense des droits des personnes LGBT.

Crédit photo : Netflix

Il y a deux ans, une pétition a été créée pour réclamer la présence d’une famille homoparentale dans le dessin animé.

« Exclure les familles homoparentales du programme va enseigner aux enfants que seules les familles monoparentales ou hétéroparentales sont normales », pouvait-on lire dans la pétition.

Cette pétition avait recueilli 24 000 signatures et la demande a aujourd’hui été exaucée. Si l’apparition d’une famille homoparentale est une première dans Peppa Pig, il n’est pas le premier dessin animé pour enfants à inclure plus de diversité. En 2019, la série animée Arthur a mis en scène un mariage entre deux hommes.