Jeux paralympiques : qui est cet artiste aux allures de Freddie Mercury, dont la performance a ému la cérémonie d'ouverture ?

Ce 28 août 2024 a été marqué par la cérémonie d’ouverture des jeux paralympiques de 2024 et notamment par la prestation de l’artiste Lucky Love. Présentation d'une future légende.

Une prestation majestueuse.

Ce mercredi 28 août 2024 s’est déroulé place de la Concorde à Paris, la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques de 2024. Pour cet évènement de taille, c’est l’artiste français Lucky Love qui a été sélectionné pour mettre le feu à la scène. Et il faut dire qu’il a réussi le challenge.



Crédit : Instagram

Qui est Lucky Love ?

À la surprise générale, l’artiste, encore peu connu en France, a livré un show d’exception. Né sans son bras gauche, Luc Bruyère, de son vrai nom, a interprété la chanson "My Ability", une composition originale de l’artiste qui a été vue par plus d’un million de personnes. Une performance émouvante qui n’a laissé personne indifférent et qui a mis en lumière le chanteur.

Crédit : Instagram

Lucky Love n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’il a déjà sorti un titre engagé en 2022, intitulé "Masculinity", dans lequel il dénonçait le patriarcat et la masculinité toxique. Et suite à cette prestation déjà légendaire, l’artiste va certainement voir sa carrière décoller. La sortie de son premier album est prévue à l’automne, s'ensuivra ensuite une tournée internationale qui traversera 17 pays.

Dans une interview accordée à France 3, le chanteur s’est confié sur sa vie et son handicap : “J’ai connu beaucoup de difficultés, mon bras manquant, la drogue, j’ai été testé séropositif à 19 ans”.

Pour France Inter, il avait expliqué : “L’annonce du VIH a été vraiment le début de ma vie, c’est à partir de ce moment que j’ai réalisé que j’étais vivant puisque j’étais mortel”. Une chose est sûre, cet artiste aux allures de Freddie Mercury a marqué les esprits et nous promet de bien d'autres belles performances. Finalement, "My Ability", est une ode à la vie et à l'espoir qu'il aurait été dommage de ne pas connaître. Chapeau !

Redécouvrez la performance juste ici :