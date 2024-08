JO 2024 : il reste des places pour la cérémonie de clôture, mais certaines coûtent un mois de salaire

Ce dimanche 11 août, le Stade de France sera le théâtre de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Si vous voulez y assister, il reste évidemment des places mais il va falloir casser sa tirelire pour s’offrir un billet.

La fièvre des Jeux Olympiques de Paris 2024 a gagné la France et aussi le monde. Nous sommes tellement encore en pleine compétition qu’on a tendance à oublier que la fête est bientôt finie ! Ce dimanche 11 août, on en sera déjà au moment de la cérémonie de clôture, qui se déroulera au Stade de France à Saint-Denis.

Un événement très attendu, qui durera un peu plus de 2 heures, qui devrait encore nous offrir un casting XXL. Un spectacle intitulé “Records” verra une centaine de performeurs, acrobates, danseurs et circassiens se relayer pour “un voyage dans le temps, entre le passé et le futur” comme l’a décrit le directeur artistique Thomas Jolly.

Crédit photo : Paris 2024

Côté personnalités et indiscrétions laissent penser que l’acteur Tom Cruise participera à la cérémonie afin de passer le relais à Los Angeles, ville hôte des prochains Jeux Olympiques en 2028. Les groupes Air, Phoenix, ainsi que le chanteur Jean-Michel Jarre sont pressentis, sans oublier la reine Beyoncé.

Des billets aux prix exorbitants

Pour avoir la chance d’assister à ce spectacle et de faire partie des 80 000 spectateurs que peut compter le Stade de France, il reste quelques places encore disponibles. Seulement voilà, il faudra certainement casser sa tirelire.

En catégorie C, il va falloir débourser 600 euros. Une somme énorme mais qui paraît bien maigre par rapport aux deux autres catégories. En effet, en catégorie B, les places disponibles sont à 1100 euros tandis que les places en catégorie A grimpent à 1600 euros, soit presque l’équivalent d’un SMIC.

Crédit photo : Stade de France

En revanche, les places en catégorie D à hauteur de 250 euros sont indisponibles à l’heure où l’on écrit ces lignes. Bien heureusement, il reste aussi quelques places à 45 euros en catégorie E, mais elles partent comme des petits pains. Les billets pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024 sont disponibles sur le site officiel de l'événement, tandis que le site officiel de revente propose des billets à plusieurs centaines d’euros.