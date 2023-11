JO 2024 : certaines zones de Paris seront interdites d'accès, à moins de présentation une dérogation

D’après des mesures annoncées par le préfet de police de Paris, les riverains et automobilistes qui voudront circuler dans certaines zones de la capitale pendant les JO 2024 devront présenter une dérogation.

L’été prochain, les Jeux Olympiques 2024 se tiendront à Paris. Pour l’occasion, la capitale commence à se préparer pour accueillir cet événement exceptionnel qui risque de bouleverser le quotidien des Parisiens. En effet, un important dispositif de sécurité va être mis en place, ce qui impactera les déplacements des riverains et des automobilistes.

Selon de nouvelles mesures annoncées par Laurent Nunez, préfet de police de Paris, les automobilistes et piétons ne pourront pas circuler librement dans toutes les zones de la capitale pendant la compétition. Pour accéder à certains endroits, il faudra se munir d’une dérogation en s’inscrivant sur une plateforme dédiée.

“Il faudra s’enregistrer en amont sur une plateforme numérique en fournissant un certain nombre de justificatifs, de domicile mais pas que”, a précisé Laurent Nunez.

Une dérogation pour circuler dans Paris

Sur cette dérogation se trouvera un QR code que vous devrez présenter aux autorités pour entrer dans la zone souhaitée. Quatre périmètres de sécurité seront mis en place autour de chaque site qui accueillera les JO. Le premier est celui à proximité immédiate du site, où seules les personnes accréditées ou munies d’un billet pourront pénétrer. Le deuxième est le périmètre de protection où les individus seront fouillées. Puis, on retrouve le périmètre de circulation qui imposera des restrictions pour les véhicules motorisés. Enfin, le dernier est le périmètre bleu, où la circulation sera autorisée uniquement pour les riverains et les personnes qui travaillent dans le secteur.

Si ces zones n’ont pas encore été rendues publiques, le périmètre bleu sera appliqué dans un large espace englobant la Tour Eiffel, les Invalides et la place de la Concorde. Dans cette zone, les automobilistes et piétons n’auront pas besoin de se préinscrire mais ils “devront être en mesure de justifier la raison de leur déplacement”. En plus de cela, plusieurs stations de métro à proximité immédiate du site olympique devraient être fermées. Par exemple, si un Parisien vit près de la Seine et qu’il souhaite inviter des amis pour regarder la cérémonie d’ouverture depuis sa fenêtre, il devra les inscrire sur la plateforme. Même chose si vous souhaitez dîner dans un restaurant lors de la cérémonie d’ouverture.

“Le principe c’est de laisser ouvert. Mais oui, il faudra justifier du fait qu’on rentre dans le périmètre pour se rendre dans un restaurant et donc, il y aura forcément une inscription sur la plateforme. Pour les personnes les plus vulnérables, celles qui n’ont pas accès à internet, la ville de Paris, avec laquelle nous travaillons étroitement, a prévu la possibilité d’obtenir un macaron ou justificatif. D’autres collectivités sont sur la même idée de proximité”, a affirmé Laurent Nunez.

La plateforme d’inscription sera ouverte en mars au plus tôt et en avril au plus tard. Dès son ouverture, vous pourrez vous inscrire pour obtenir votre dérogation.