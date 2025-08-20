Une enseignante reçoit par erreur 38 000 euros de salaire... et refuse de les rendre

Pendant plus d’un an, en Suisse, une ex-enseignante a touché par erreur son salaire. Sommée de rembourser la somme, elle assure avoir déjà tout dépensé.

Une erreur qui coûte cher. En Suisse, une enseignante a reçu par mégarde son salaire pendant un an et demi, rapporte le média suisse Zürcher Oberländer.

Au cours de cette période, celle qui occupait un poste dans une école primaire de Dübendorf a perçu plus de 30 000 francs suisses (environ 32 000 euros) alors qu’elle n’était pas censée être payée.

Aujourd’hui, l’ex-professeure est sommée de rembourser l’intégralité du montant. Le hic ? Celle-ci assure avoir dépensé l’intégralité de l’argent. Résultat : elle n’a pas les moyens de s’acquitter de la somme.

Crédit Photo : iStock

L’enseignante refuse de rembourser

Tout a commencé en août 2020 lorsque la femme a quitté son poste. Contre toute attente, cette dernière a continué à toucher son ancien salaire de 1 472 francs suisses (soit 1564 euros) jusqu’à mars 2022.

En plus de cela, l’éducatrice a également reçu une part de son 13ème mois. Si les calculs sont bons, la principale concernée a vu environ 36 000 francs suisses (38 000 euros) atterrir sur son compte bancaire.

La bévue a été découverte lorsque l’institutrice a demandé un certificat de travail à son ancien employeur.

Crédit Photo : iStock

Depuis lors, elle fait face à la justice. De prime abord, le montant de sa dette a été abaissé à environ 32 000 euros. Néanmoins, la professeure n’est pas en mesure de la rembourser. Elle a confié avoir utilisé l’argent pour acheter une voiture.

En outre, elle rejette la faute sur la ville qui était au courant de son départ. En plus de cela, elle ne se serait pas aperçue que son ancien salaire continuait de tomber.

Crédit Photo : iStock

Sa version a été remise en cause pour deux raisons : elle a déclaré la somme aux impôts et elle continué à recevoir sa fiche de paie tous les mois. Cela signifie donc qu’elle était au courant.

Plus de trois ans après les faits, l’enseignante n’a pas d’autre choix que de rendre l'argent.