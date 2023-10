Gagnez des places pour les JO 2024 en réduisant votre consommation d'énergie

Vous rêvez d’assister aux Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris en 2024 ? Pour tenter de gagner des places, réduisez votre consommation d’électricité !

En 2024, les Jeux Olympiques se dérouleront à Paris. Vous rêvez d’y assister mais vous trouvez que les places sont trop chères ? Une solution s’offre à vous. Pour inciter leurs clients à faire attention à leur consommation d’énergie, les entreprises EDF et ENGIE ont pris une grande décision.

EDF et Engie vont offrir des primes et des cadeaux à leurs clients qui feront des économies d’électricité cet hiver. Parmi les cadeaux proposés, les fameuses places pour assister aux Jeux Olympiques 2024.

Des récompenses pour les économes

Depuis le 2 octobre, les clients d’Engie peuvent s’inscrire au challenge “Ecodefi”. Le principe est simple : si vous arrivez à faire baisser votre consommation d’énergie pendant au moins 10 jours entre le 15 octobre et le 15 avril, vous pourrez recevoir jusqu’à 40 euros. L’objectif d’Engie : encourager ses clients à faire des économies d’énergie et soulager le système électrique pendant les périodes de pointe.

“Ecodefi est une incitation pour nos clients à consommer moins quand le système électrique en a le plus besoin”, a expliqué Claire Gerbaud-Ndomba, directrice marketing France chez Engie.

Crédit photo : iStock

Chez EDF, des “défis utiles” pourront être relevés dès le début du mois de novembre. Les clients qui réussiront à réduire leur consommation énergétique cet hiver pourront recevoir des places pour les JO de Paris 2024, EDF étant l’un des sponsors de l’événement.

Inciter les clients à consommer moins

Ce n’est pas la première fois qu’Engie et EDF organisent des actions pour inciter leurs clients à consommer moins d’électricité. L’année dernière, un challenge EDF avait été mis en place. Si les clients baissaient leur consommation d'électricité, ils pouvaient recevoir une carte cadeau de 75 euros ou faire un don équivalent à la fondation Abbé Pierre.

Au total, plus de 3 000 personnes ont réussi à faire baisser leur consommation de 10% entre le 21 décembre et le 19 mars 2023 et plus de 86 000 euros ont été versés à l’association.