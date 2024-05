JO de Paris : vous pouvez dès à présent vous inscrire pour récupérer votre QR code et circuler librement dans la capitale

Du 18 au 26 juillet prochain, vous aurez besoin d’un QR code pour pouvoir circuler dans certaines zones de Paris, que vous soyez motorisé ou non. Voici comment récupérer ce précieux sésame.

À l’approche des Jeux Olympiques, tout est organisé à Paris pour faire en sorte que l’événement soit le plus sécurisé possible. Pour cela, un plan a été établi. Du 18 au 26 juillet, vous devrez montrer un QR code aux forces de l’ordre pour pouvoir circuler dans certaines zones de la capitale, et ce même si vous êtes à pied. Ces zones sont situées autour de la Seine, de l’Arc de Triomphe, de l’île de la Cité, de l’île Saint-Louis, du pont d’Austerlitz et du Trocadéro.

La plateforme dédiée à la récupération des QR code a été mise en ligne ce vendredi 10 mai et les inscriptions sont ouvertes depuis ce lundi 13 mai. Si vous souhaitez vous inscrire, rendez-vous sur ce site et suivez les indications.

Recevoir son QR code

En vous rendant sur le site dédié, vous devrez justifier la raison pour laquelle vous souhaitez franchir le périmètre de sécurité pendant cette période. Pour rappel, seuls les résidents, travailleurs et visiteurs de la zone (détenteurs d’un billet pour les JO, visite culturelle, convocation judiciaire, rendez-vous médical…) pourront faire une demande pour entrer dans cette zone. Pour justifier votre passage, vous devrez fournir un document prouvant votre situation comme un justificatif de domicile ou un contrat de travail. Une photo ainsi que votre carte d’identité seront également demandées.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, des QR code seront également nécessaires pour pouvoir se déplacer à bord d’un véhicule motorisé dans le périmètre rouge de Paris, aux abords des sites olympiques. À ces endroits, les piétons pourront circuler sans QR code. Même chose pour la zone grise, aux abords de la Seine, où aucun véhicule motorisé ne pourra circuler, sauf en cas de dérogation avec un QR code.

Ne tardez pas à vous enregistrer ! Si les autorisations pour les véhicules motorisés devraient être délivrées instantanément, il faudra faire preuve d’un peu de patience pour obtenir votre QR code afin de circuler lors de la cérémonie d’ouverture. En effet, une enquête administrative sera effectuée sur chaque demandeur pour des raisons de "sécurité nationale".