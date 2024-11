La boxeuse Imane Khelif, atteinte d'hyperandrogénie, réagit aux excuses d'Angela Carini suite à la polémique des JO

Pendant les Jeux Olympiques cet été, la boxeuse Imane Khelif a été au coeur d’une vive polémique suite à l’abandon de l’une de ses concurrentes, Angela Carini. Des mois après l’événement, Imane Khelif a tenu à pardonner “son amie”.

Cet été, une vive polémique a secoué les Jeux Olympiques de Paris 2024. Lors du tournoi de boxe féminin, qui opposait Imane Khelif et Angela Carini, cette dernière a préféré abandonner en 8ème de finale, au bout de seulement 46 secondes de combat. La jeune femme a fondu en larmes au milieu du ring, affirmant qu'Imane Khelif lui avait "fait trop mal" et murmurant "ce n'est pas juste".

"J’ai reçu un premier coup de mon adversaire et j’ai immédiatement ressenti une douleur au nez et au visage. Peu après, j’en ai reçu un autre, qui m’a fait très mal. Je ne me sentais plus capable de finir le match, je n’avais jamais été frappée aussi fort", avait expliqué Angela Carini pour justifier son abandon.

Crédit photo : France Télévisions

Par la suite, cet événement a été alimenté par une vive polémique. Imane Khelif a reçu une pluie de critiques à cause de sa force et de son hyperandrogénie, ses détracteurs l’accusant d’être un homme. Face à ces reproches infondées, Imane Khelif a finalement décidé de porter plainte, avant de remporter la médaille d'or.

“Angela est une soeur, une amie”

Des mois plus tard, Imane Khelif a tenu à revenir sur ce qu’il s’était passé, sur la chaîne Rai 3. Selon des propos rapportés par Le Parisien, elle a notamment annoncé qu’elle n’en voulait pas à Angela Carini.

Crédit photo : France Télévisions

Acceptant ses excuses, Imane l’a pardonnée et remerciée, faisant preuve d’une extrême bienveillance à son égard et lui adressant des mots gentils.

“Je connais bien Angela Carini et je ne veux pas la blâmer. Je suis en colère contre les personnes qui ont fait pression sur elle. J’ai vu une vidéo où elle s’excuse, je les accepte. Angela est une sœur, une amie. C’est comme ça dans le sport. Je veux dire à Angela que j’ai entendu ses excuses et que je les accepte du fond du cœur. Tu es une amie et je te souhaite de nombreux succès”, a confié Imane Khelif, s’adressant à son ancienne rivale.

Un bel exemple de pardon et d’esprit sportif.