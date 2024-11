Un café gratuit pour une danse, l'idée géniale d'un gérant de café devient virale

Aux États-Unis, le gérant d’un café fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos filmant des clients qui entrent dans son établissement en dansant. Le tout motivé par une promesse de café gratuit qui permet de commencer la journée sous les meilleurs auspices.

Que feriez-vous pour un café gratuit ? Des petits pas de danse, ça vous irait ? C’est l’idée originale mise en place par Josh Rashid, gérant du Coffee Milano Café, un établissement situé dans la modeste ville de Middleborough, dans le Massachusetts aux États-Unis.

Comme le rapporte CNN, ce gérant de café propose une boisson gratuite pour toute personne volontaire prête à effectuer des pas de danse pendant cinq secondes lors de son entrée. Josh Rashid a expliqué avoir pris cette initiative après avoir vu une pizzeria faire la même chose sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : CNN

En réalisant une brève chorégraphie, les clients sont également avertis en amont qu’ils seront certainement diffusés sur les réseaux sociaux.

Des clients qui dansent pour un café gratuit

Sur le compte TikTok de l’établissement, la compilation des meilleures danses a atteint les 8 millions de vues. Une visibilité exceptionnelle pour un modeste café d’une petite ville américaine.

“Nous vivons dans un monde numérique et le bouche-à-oreille est formidable, mais en même temps, nous sommes rivés à nos téléphones. Cela nous montre à quel point les réseaux sociaux sont puissants et, en tant que chef d’entreprise, nous devons nous adapter et faire ce que nous pouvons”.

Ainsi, grâce à cette exposition médiatique, le café a vu de plus en plus de clients, que ce soient des locaux ou des touristes, franchir ses portes dans un élan de pas de danse. Aux premières loges, les employés prennent du plaisir à voir des sourires radieux et des chorégraphies chaloupées tous les matins de la part de leurs clients.

Crédit photo : CNN

Désormais, tout ce qu’ils espèrent, c’est de voir ce phénomène durer dans le temps, comme une marque de fabrique, même si l’on sait qu’un buzz sur les réseaux sociaux risque de s'essouffler. On leur souhaite évidemment de continuer sur cette lancée !